https://sputnikarabic.ae/20221208/خدمة-رسائل-آيفون-تعلن-توفير-حماية-لأشخاص-يواجهون-تهديدات-رقمية-غير-عادية-1070994418.html
خدمة رسائل "آيفون" تعلن توفير حماية لأشخاص يواجهون "تهديدات رقمية غير عادية"
خدمة رسائل "آيفون" تعلن توفير حماية لأشخاص يواجهون "تهديدات رقمية غير عادية"
أطلقت شركة "آبل" الأمريكية مبادرة أمان جديدة لمستخدمة خدمة الرسائل "آي ميساج"، والتي تمكنهم من التحقق من الشخص الذي يعتقدون أنهم يتحدثون إليه. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T14:37+0000
2022-12-08T14:37+0000
2022-12-08T14:37+0000
مجتمع
منوعات
شركة آبل
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وتزعم الشركة في بيان لها، أمس الأربعاء، أن ميزة التحقق الجديدة "iMessage Contact Key Verification" سيسمح للأشخاص الذين "يواجهون تهديدات رقمية غير عادية"، مثل الصحفيين أو النشطاء أو السياسيين، بالتأكد من أن محادثاتهم لم يتم اختطافها أو التطفل عليها.وأضاف البيان موضحا أنه إذا قام كل من الأشخاص في محادثة "آي ميساج" بتمكين الميزة، فسيحصلون على تنبيه إذا "نجح خصم متقدم بشكل استثنائي، مثل مهاجم ترعاه الدولة، في اختراق الخوادم السحابية وإدخال أجهزتهم الخاصة للتنصت على هذه الاتصالات المشفرة ".كما سيتمكن مستخدمو الخدمة من مقارنة مفاتيح جهات الاتصال عبر وسائل أخرى - مثل مكالمة آمنة أو اجتماع شخصي - للتأكد من أنهم يجرون بالفعل محادثة مع بعضهم البعض، وليس مع أطراف ثالثة غير معروفة.وأقرّت شركة "آبل" أن خدمة رسائلها "آي ميساج" قد تم استهدافها من قبل الدول القومية، وبينما يتم تشفيرها منذ فترة طويلة من طرف إلى طرف، فقد كان هناك عدد قليل من المحاذير والحوادث التي من المحتمل أن تكون قد دفعت المستخدمين الأكثر حساسية في النظام الأساسي للبحث لاستخدام تطبيقات المراسلة الآمنة الأخرى، مثل "سيغنال" و"واتسآب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات, شركة آبل
خدمة رسائل "آيفون" تعلن توفير حماية لأشخاص يواجهون "تهديدات رقمية غير عادية"
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أطلقت شركة "آبل" الأمريكية مبادرة أمان جديدة لمستخدمة خدمة الرسائل "آي ميساج"، والتي تمكنهم من التحقق من الشخص الذي يعتقدون أنهم يتحدثون إليه.
وتزعم الشركة في بيان
لها، أمس الأربعاء، أن ميزة التحقق الجديدة "iMessage Contact Key Verification" سيسمح للأشخاص الذين "يواجهون تهديدات رقمية غير عادية"، مثل الصحفيين أو النشطاء أو السياسيين، بالتأكد من أن محادثاتهم لم يتم اختطافها أو التطفل عليها.
وأضاف البيان موضحا أنه إذا قام كل من الأشخاص في محادثة "آي ميساج" بتمكين الميزة، فسيحصلون على تنبيه إذا "نجح خصم متقدم بشكل استثنائي، مثل مهاجم ترعاه الدولة، في اختراق الخوادم السحابية وإدخال أجهزتهم الخاصة للتنصت على هذه الاتصالات المشفرة ".
كما سيتمكن مستخدمو الخدمة من مقارنة مفاتيح جهات الاتصال عبر وسائل أخرى - مثل مكالمة آمنة أو اجتماع شخصي - للتأكد من أنهم يجرون بالفعل محادثة مع بعضهم البعض، وليس مع أطراف ثالثة غير معروفة.
وأقرّت شركة "آبل" أن خدمة رسائلها "آي ميساج" قد تم استهدافها من قبل الدول القومية، وبينما يتم تشفيرها منذ فترة طويلة من طرف إلى طرف، فقد كان هناك عدد قليل من المحاذير والحوادث التي من المحتمل أن تكون قد دفعت المستخدمين الأكثر حساسية في النظام الأساسي للبحث لاستخدام تطبيقات المراسلة الآمنة الأخرى، مثل "سيغنال" و"واتسآب".