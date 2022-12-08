https://sputnikarabic.ae/20221208/زاخاروفا-بشأن-أنباء-عن-محاولة-انقلاب-في-ألمانيا-روسيا-تعتبر-ذلك-شأنا-داخليا-1070979991.html
زاخاروفا بشأن أنباء عن محاولة انقلاب في ألمانيا: روسيا تعتبر ذلك شأنا داخليا
زاخاروفا بشأن أنباء عن محاولة انقلاب في ألمانيا: روسيا تعتبر ذلك شأنا داخليا
أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تعتبر الوضع بشأن محاولة الانقلاب في ألمانيا شأنا داخليا يخص ألمانيا. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T11:50+0000
2022-12-08T11:50+0000
2022-12-08T11:50+0000
روسيا
إنقلاب
محاولة
أخبار ألمانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "بالنسبة لتقييم ما حدث، فإننا نعتبره شأنا داخليا يخص ألمانيا".واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق، أن محاولة الانقلاب في ألمانيا، دليل على مرض وراثي في كل نموذج الإدارة الألمانية.وأشار مدفيديف ساخرًا، إلى أن هذا محض استفزاز ونظريات مؤامرة، ناصحاً المتابعين بالتزود بالفشار؛ لأن الأحداث التالية، حسب وصفه، ستكون أكثر "إثارة" مما هو الحال عليه في مسلسل "دارك" الألماني.وكان 25 شخصا قد اعتقلوا يوم الأربعاء للاشتباه في مشاركتهم في مؤامرة للاستيلاء على السلطة بالقوة في ألمانيا وتم تنفيذ عمليات تفتيش في منازل وشقق 27 شخصا آخرين.ونُفِّذت الاعتقالات في ولايات بادن فورتمبيرغ الفيدرالية وبافاريا وبرلين وهيس وساكسونيا السفلى وساكسونيا وتورينغن، وتم اعتقال شخصين في كل من النمسا وإيطاليا.
https://sputnikarabic.ae/20221207/مدفيديف-محاولة-الانقلاب-في-ألمانيا-دليل-على-مرض-وراثي-في-نموذج-الإدارة-1070964092.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, إنقلاب, محاولة, أخبار ألمانيا
روسيا, إنقلاب, محاولة, أخبار ألمانيا
زاخاروفا بشأن أنباء عن محاولة انقلاب في ألمانيا: روسيا تعتبر ذلك شأنا داخليا
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أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تعتبر الوضع بشأن محاولة الانقلاب في ألمانيا شأنا داخليا يخص ألمانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "بالنسبة لتقييم ما حدث، فإننا نعتبره شأنا داخليا يخص ألمانيا".
واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق، أن محاولة الانقلاب في ألمانيا، دليل على مرض وراثي في كل نموذج الإدارة الألمانية.
وكتب مدفيديف، عبر قناته في "تلغرام": "هذه علامة واضحة على مرض وراثي في نموذج الإدارة الألماني بأكمله. عموماً، فإن هؤلاء المتآمرين غير المكتملين على حق: ألمانيا لا تتمتع بسيادة كاملة على أراضيها. "الدولة الأمريكية العميقة" هي من يتخذ القرارات في ألمانيا، فيما يتعلق بالطاقة والصناعة والدفاع، وليست "النقانق والمرتديلا (صفة أطلقها سفير أوكرانيا السابق على المستشار شولتس)" ولا حتى المسنين (بايدن) في واشنطن، المصابين بداء الخرف المتقطع".
وأشار مدفيديف ساخرًا، إلى أن هذا محض استفزاز ونظريات مؤامرة، ناصحاً المتابعين بالتزود بالفشار؛ لأن الأحداث التالية، حسب وصفه، ستكون أكثر "إثارة" مما هو الحال عليه في مسلسل "دارك" الألماني.
وكان 25 شخصا قد اعتقلوا يوم الأربعاء للاشتباه في مشاركتهم في مؤامرة للاستيلاء على السلطة بالقوة في ألمانيا وتم تنفيذ عمليات تفتيش في منازل وشقق 27 شخصا آخرين.
ونُفِّذت الاعتقالات في ولايات بادن فورتمبيرغ الفيدرالية وبافاريا وبرلين وهيس وساكسونيا السفلى وساكسونيا وتورينغن، وتم اعتقال شخصين في كل من النمسا وإيطاليا.