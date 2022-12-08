https://sputnikarabic.ae/20221208/زاخاروفا-بشأن-أنباء-عن-محاولة-انقلاب-في-ألمانيا-روسيا-تعتبر-ذلك-شأنا-داخليا-1070979991.html

زاخاروفا بشأن أنباء عن محاولة انقلاب في ألمانيا: روسيا تعتبر ذلك شأنا داخليا

زاخاروفا بشأن أنباء عن محاولة انقلاب في ألمانيا: روسيا تعتبر ذلك شأنا داخليا

أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تعتبر الوضع بشأن محاولة الانقلاب في ألمانيا شأنا داخليا يخص ألمانيا. 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T11:50+0000

2022-12-08T11:50+0000

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روسيا

إنقلاب

محاولة

أخبار ألمانيا

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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا للصحفيين: "بالنسبة لتقييم ما حدث، فإننا نعتبره شأنا داخليا يخص ألمانيا".واعتبر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، في وقت سابق، أن محاولة الانقلاب في ألمانيا، دليل على مرض وراثي في كل نموذج الإدارة الألمانية.وأشار مدفيديف ساخرًا، إلى أن هذا محض استفزاز ونظريات مؤامرة، ناصحاً المتابعين بالتزود بالفشار؛ لأن الأحداث التالية، حسب وصفه، ستكون أكثر "إثارة" مما هو الحال عليه في مسلسل "دارك" الألماني.وكان 25 شخصا قد اعتقلوا يوم الأربعاء للاشتباه في مشاركتهم في مؤامرة للاستيلاء على السلطة بالقوة في ألمانيا وتم تنفيذ عمليات تفتيش في منازل وشقق 27 شخصا آخرين.ونُفِّذت الاعتقالات في ولايات بادن فورتمبيرغ الفيدرالية وبافاريا وبرلين وهيس وساكسونيا السفلى وساكسونيا وتورينغن، وتم اعتقال شخصين في كل من النمسا وإيطاليا.

https://sputnikarabic.ae/20221207/مدفيديف-محاولة-الانقلاب-في-ألمانيا-دليل-على-مرض-وراثي-في-نموذج-الإدارة-1070964092.html

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