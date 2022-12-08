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زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا
https://sputnikarabic.ae/20221208/زلزال-بقوة-63-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-إندونيسيا-1070965673.html
زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا
زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا
ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، إندونيسيا، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
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إندونيسا
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وبحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، وقع الزلزال على بعد 59 كم جنوب مدينة سوكابومي بأقليم جاوة الغربية جنوب شرقي العاصمة الإندونيسية.
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إندونيسا

زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر يضرب إندونيسيا

01:03 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 01:26 GMT 08.12.2022)
© AFP 2022 / Dimas Dhaniتداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021
تداعيات زلزال (4.8 ريختر) ضرب جزيرة بالي، إندونيسيا 16 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / Dimas Dhani
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ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم الخميس، إندونيسيا، دون الإبلاغ عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
وبحسب المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، وقع الزلزال على بعد 59 كم جنوب مدينة سوكابومي بأقليم جاوة الغربية جنوب شرقي العاصمة الإندونيسية.
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