https://sputnikarabic.ae/20221208/سفير-روسيا-لسبوتنيك-داعش-لم-يعد-قوة-في-العراق-لكن-إذا-عاد-فسيكون-أسوأ-مما-يمكن-توقعه-1070999706.html
سفير روسيا لسبوتنيك: "داعش" لم يعد قوة في العراق لكن إذا عاد فسيكون أسوأ مما يمكن توقعه
سفير روسيا لسبوتنيك: "داعش" لم يعد قوة في العراق لكن إذا عاد فسيكون أسوأ مما يمكن توقعه
أعلن السفير الروسي لدى العراق، إلبروس كوتراشيف، الخميس، أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، لم يعد يمثل قوة "على الأرض"، لكن إذا عاد من جديد فسيكون الأمر أسوأ... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T17:10+0000
2022-12-08T17:10+0000
2022-12-08T17:10+0000
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تنظيم داعش الإرهابي
العراق
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موسكو - سبوتنيك. وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، أوضح السفير الروسي، أنه "بشكل عام، لم يعد بإمكان هذه الجماعة العمل كقوة "على الأرض"، ولكن نظرًا لحفاظها على قاعدتها الاجتماعية ومصادر تمويلها، فمن السابق لأوانه القول إن خطر عودة تنظيم الدولة الإسلامية قد انتهى".وحسب القوانين الروسية، يعتبر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، تنظيما إرهابياً، وصدر قرار بحظره في 29 ديسمبر 2014.ورغم التراجع الكبير في هجمات هذا التنظيم في العراق، وتباعد الفترات بين هجمة له وأخرى، إلا أن خبراء وعسكريين يرون أن الحاجة لا تزال مستمرة لتقوية أجهزة الجيش والاستخبارات، لتحجيم مخاطر هذا التنظيم.
https://sputnikarabic.ae/20221130/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لم-تشارك-في-الغارة-التي-أودت-بحياة-زعيم-داعش-1070714870.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم
سفير روسيا لسبوتنيك: "داعش" لم يعد قوة في العراق لكن إذا عاد فسيكون أسوأ مما يمكن توقعه
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أعلن السفير الروسي لدى العراق، إلبروس كوتراشيف، الخميس، أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، لم يعد يمثل قوة "على الأرض"، لكن إذا عاد من جديد فسيكون الأمر أسوأ مما يمكن توقعه.
موسكو - سبوتنيك. وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، أوضح السفير الروسي، أنه "بشكل عام، لم يعد بإمكان هذه الجماعة العمل كقوة "على الأرض"، ولكن نظرًا لحفاظها على قاعدتها الاجتماعية ومصادر تمويلها، فمن السابق لأوانه القول إن خطر عودة تنظيم الدولة الإسلامية قد انتهى".
ووفقا له، فإن العمل جار على منع ذلك، ولهذا السبب، يوجد مركز رباعي الأطراف في بغداد بمشاركة ممثلين عن روسيا الاتحادية والعراق وسوريا وإيران، لتبادل المعلومات.
وحسب القوانين الروسية، يعتبر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، تنظيما إرهابياً، وصدر قرار بحظره في 29 ديسمبر 2014.
ورغم التراجع الكبير في هجمات هذا التنظيم في العراق، وتباعد الفترات بين هجمة له وأخرى، إلا أن خبراء وعسكريين يرون أن الحاجة لا تزال مستمرة لتقوية أجهزة الجيش والاستخبارات، لتحجيم مخاطر هذا التنظيم.