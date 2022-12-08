https://sputnikarabic.ae/20221208/سفير-روسيا-لسبوتنيك-داعش-لم-يعد-قوة-في-العراق-لكن-إذا-عاد-فسيكون-أسوأ-مما-يمكن-توقعه-1070999706.html

سفير روسيا لسبوتنيك: "داعش" لم يعد قوة في العراق لكن إذا عاد فسيكون أسوأ مما يمكن توقعه

سفير روسيا لسبوتنيك: "داعش" لم يعد قوة في العراق لكن إذا عاد فسيكون أسوأ مما يمكن توقعه

أعلن السفير الروسي لدى العراق، إلبروس كوتراشيف، الخميس، أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، لم يعد يمثل قوة "على الأرض"، لكن إذا عاد من جديد فسيكون الأمر أسوأ... 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T17:10+0000

2022-12-08T17:10+0000

2022-12-08T17:10+0000

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موسكو - سبوتنيك. وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، أوضح السفير الروسي، أنه "بشكل عام، لم يعد بإمكان هذه الجماعة العمل كقوة "على الأرض"، ولكن نظرًا لحفاظها على قاعدتها الاجتماعية ومصادر تمويلها، فمن السابق لأوانه القول إن خطر عودة تنظيم الدولة الإسلامية قد انتهى".وحسب القوانين الروسية، يعتبر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، تنظيما إرهابياً، وصدر قرار بحظره في 29 ديسمبر 2014.ورغم التراجع الكبير في هجمات هذا التنظيم في العراق، وتباعد الفترات بين هجمة له وأخرى، إلا أن خبراء وعسكريين يرون أن الحاجة لا تزال مستمرة لتقوية أجهزة الجيش والاستخبارات، لتحجيم مخاطر هذا التنظيم.

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العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم