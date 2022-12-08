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https://sputnikarabic.ae/20221208/سفير-روسيا-لسبوتنيك-داعش-لم-يعد-قوة-في-العراق-لكن-إذا-عاد-فسيكون-أسوأ-مما-يمكن-توقعه-1070999706.html
سفير روسيا لسبوتنيك: "داعش" لم يعد قوة في العراق لكن إذا عاد فسيكون أسوأ مما يمكن توقعه
سفير روسيا لسبوتنيك: "داعش" لم يعد قوة في العراق لكن إذا عاد فسيكون أسوأ مما يمكن توقعه
أعلن السفير الروسي لدى العراق، إلبروس كوتراشيف، الخميس، أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، لم يعد يمثل قوة "على الأرض"، لكن إذا عاد من جديد فسيكون الأمر أسوأ... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T17:10+0000
2022-12-08T17:10+0000
العالم العربي
تنظيم داعش الإرهابي
العراق
أخبار العراق اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، أوضح السفير الروسي، أنه "بشكل عام، لم يعد بإمكان هذه الجماعة العمل كقوة "على الأرض"، ولكن نظرًا لحفاظها على قاعدتها الاجتماعية ومصادر تمويلها، فمن السابق لأوانه القول إن خطر عودة تنظيم الدولة الإسلامية قد انتهى".وحسب القوانين الروسية، يعتبر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، تنظيما إرهابياً، وصدر قرار بحظره في 29 ديسمبر 2014.ورغم التراجع الكبير في هجمات هذا التنظيم في العراق، وتباعد الفترات بين هجمة له وأخرى، إلا أن خبراء وعسكريين يرون أن الحاجة لا تزال مستمرة لتقوية أجهزة الجيش والاستخبارات، لتحجيم مخاطر هذا التنظيم.
https://sputnikarabic.ae/20221130/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-لم-تشارك-في-الغارة-التي-أودت-بحياة-زعيم-داعش-1070714870.html
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العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم العربي, تنظيم داعش الإرهابي, العراق, أخبار العراق اليوم

سفير روسيا لسبوتنيك: "داعش" لم يعد قوة في العراق لكن إذا عاد فسيكون أسوأ مما يمكن توقعه

17:10 GMT 08.12.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interiorالجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد
الجيش العراقي يشرع بعملية واسعة لتأمين طقوس دينية في شرق البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Photo / Iraqi Ministry of Interior
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حصري
أعلن السفير الروسي لدى العراق، إلبروس كوتراشيف، الخميس، أن تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا)، لم يعد يمثل قوة "على الأرض"، لكن إذا عاد من جديد فسيكون الأمر أسوأ مما يمكن توقعه.

موسكو - سبوتنيك. وفي مقابلة مع "سبوتنيك"، أوضح السفير الروسي، أنه "بشكل عام، لم يعد بإمكان هذه الجماعة العمل كقوة "على الأرض"، ولكن نظرًا لحفاظها على قاعدتها الاجتماعية ومصادر تمويلها، فمن السابق لأوانه القول إن خطر عودة تنظيم الدولة الإسلامية قد انتهى".
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لم تشارك في الغارة التي أودت بحياة زعيم "داعش"
30 نوفمبر, 20:46 GMT
ووفقا له، فإن العمل جار على منع ذلك، ولهذا السبب، يوجد مركز رباعي الأطراف في بغداد بمشاركة ممثلين عن روسيا الاتحادية والعراق وسوريا وإيران، لتبادل المعلومات.
وحسب القوانين الروسية، يعتبر ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، تنظيما إرهابياً، وصدر قرار بحظره في 29 ديسمبر 2014.
ورغم التراجع الكبير في هجمات هذا التنظيم في العراق، وتباعد الفترات بين هجمة له وأخرى، إلا أن خبراء وعسكريين يرون أن الحاجة لا تزال مستمرة لتقوية أجهزة الجيش والاستخبارات، لتحجيم مخاطر هذا التنظيم.
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