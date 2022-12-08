https://sputnikarabic.ae/20221208/سقف-أسعار-النفط-الروسي-1070992307.html
سقف أسعار النفط الروسي
سقف أسعار النفط الروسي
منذ 5 ديسمبر/ كانون الأول، تم تحديد سعر النفط الروسي في الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا بهدف معلن يتمثل في تقييد الإيرادات الروسية. أعد لكم فريق... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T13:56+0000
2022-12-08T13:56+0000
2022-12-08T13:56+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
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وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي (باستثناء المجر) ومجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف أسعار النفط الروسي اعتبارًا من 5 ديسمبر الجاري.الحد الأقصى للسعر الذي ترغب الدول الغربية في دفعه مقابل الذهب الأسود هو الآن 60 دولارًا للبرميل. ويفسر هذا القرار بالرغبة في الحد من عائدات النفط لروسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.فما هي الدول التي تدخل في قائمة اعتماد الحد الأقصى لسعر النفط الروسي؟ ما هي العواقب التي قد تترتب عليها؟
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
وسائط متعددة, انفوجرافيك, инфографика
سقف أسعار النفط الروسي
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منذ 5 ديسمبر/ كانون الأول، تم تحديد سعر النفط الروسي في الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا بهدف معلن يتمثل في تقييد الإيرادات الروسية. أعد لكم فريق عمل "سبوتنيك" رسمًا بيانيًا حول هذا الإجراء التقييدي.
وافق أعضاء الاتحاد الأوروبي (باستثناء المجر) ومجموعة السبع وأستراليا على تحديد سقف أسعار النفط الروسي اعتبارًا من 5 ديسمبر الجاري.
الحد الأقصى للسعر الذي ترغب الدول الغربية في دفعه مقابل الذهب الأسود هو الآن 60 دولارًا للبرميل. ويفسر هذا القرار بالرغبة في الحد من عائدات النفط لروسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط الخام في العالم.
فما هي الدول التي تدخل في قائمة اعتماد الحد الأقصى لسعر النفط الروسي؟ ما هي العواقب التي قد تترتب عليها؟