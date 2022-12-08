https://sputnikarabic.ae/20221208/شاب-يفقد-الوعي-في-عمق-المحيط-خلال-محاولته-تحطيم-رقم-قياسي-فيديو--1070971722.html
شاب يفقد الوعي في عمق المحيط خلال محاولته تحطيم رقم قياسي... فيديو
شاب يفقد الوعي في عمق المحيط خلال محاولته تحطيم رقم قياسي... فيديو
فقد غطاس إسباني وعيه أثناء محاولته تحطيم الرقم القياسي العالمي لأعمق غوص بسبب انخفاض ضغط الأكسجين. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T08:42+0000
2022-12-08T08:42+0000
2022-12-08T08:52+0000
نادي الفيديو
غطس
فقد الوعي
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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة دخول الغطاس ميغيل لوزانو إلى البحر وتنفيذه الغطسة التي كان يهدف من خلالها الوصول إلى عمق 125 مترا، لكن بعد لحظات من الغطس حدث ما لم يمكن في الحسبان، حيث فقد ميغيل وعيه قبل أن يسارع غطاسون آخرون إلى إخراجه إلى السطح وإعادته عن طريق إعطائه الأكسجين.وقال لوزانو "بمجرد أن استيقظت على المنصة مع قناع أكسجين على وجهي وكل فريق الإنقاذ فوقي، شعرت أولا بالاكتئاب، لأنني كنت أعرف أنني لم أسجل الرقم القياسي، ولكن أيضا كان لدي شعور بارتياح تام لأنني نجوت بحياتي".اقرأ أيضا: ضيف غير مرحب به يقتحم المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل... فيديواقرأ أيضا: اكتشاف "حليب" مملكة النمل الغريب... فيديو
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, غطس, فقد الوعي
نادي الفيديو, غطس, فقد الوعي
شاب يفقد الوعي في عمق المحيط خلال محاولته تحطيم رقم قياسي... فيديو
08:42 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 08:52 GMT 08.12.2022) تابعنا عبر
فقد غطاس إسباني وعيه أثناء محاولته تحطيم الرقم القياسي العالمي لأعمق غوص بسبب انخفاض ضغط الأكسجين.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة دخول الغطاس ميغيل لوزانو إلى البحر وتنفيذه الغطسة التي كان يهدف من خلالها الوصول إلى عمق 125 مترا، لكن بعد لحظات من الغطس حدث ما لم يمكن في الحسبان، حيث فقد ميغيل وعيه قبل أن يسارع غطاسون آخرون إلى إخراجه إلى السطح وإعادته عن طريق إعطائه الأكسجين.
وقال لوزانو "بمجرد أن استيقظت على المنصة مع قناع أكسجين على وجهي وكل فريق الإنقاذ فوقي، شعرت أولا بالاكتئاب، لأنني كنت أعرف أنني لم أسجل الرقم القياسي، ولكن أيضا كان لدي شعور بارتياح تام لأنني نجوت بحياتي".