https://sputnikarabic.ae/20221208/صحة-قلبك-فيما-تعيشه-وفيما-تتناوله-أيضا-1070987894.html
صحة قلبك فيما تعيشه وفيما تتناوله أيضا
صحة قلبك فيما تعيشه وفيما تتناوله أيضا
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: النوبات القلبية وعلاقتها بالنظام الغذائي للإنسان، العراق يعلن عن استعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة،... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T13:41+0000
2022-12-08T13:41+0000
2022-12-08T13:41+0000
راديو
صدى الحياة
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صحة قلبك فيما تعيشه وفيما تتناوله أيضا
صحة قلبك فيما تعيشه وفيما تتناوله أيضا
النوبات القلبية والتعرّض لأزمات صحيّة متعلّقة بالقلب أصبح مرض العصر، فهناك الكثير من المؤثرات الخارجية من قلق وعصبية وصدمات نفسية وعاطفية تؤثر بشكل مباشر على عضلة القلب، فما هي النوبة القلبية وماهي مسبّبات النوبات القلبية؟ وكيف يمكن أن نحمي أنفسنا من الإصابة بها؟.حول هذا الموضوع، قالت الأخصائية في معالجة أمراض القلب والشرايين، الدكتورة ندى صليبا، في حديث لبرنامج "صدى الحياة":وتشير الدكتورة صليبا إلى أنمن جانبه، أوضح الطبيب المختص في جراحة القلب والشرايين، الدكتور علي سماحة لبرنامجنا العلاقة المباشرة بين ما يتناوله الإنسان وعمل عضلة القلب، وقال لنا:التفاصيل في الملف الصوتي....
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
صحة قلبك فيما تعيشه وفيما تتناوله أيضا
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تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع: النوبات القلبية وعلاقتها بالنظام الغذائي للإنسان، العراق يعلن عن استعادة 18 ألف قطعة أثرية مهربة، لبناني يرهن سيارته لاستلام جثة طفله، السباحة في برك الجليد في روسيا، ومواضيع متنوعة أخرى.
النوبات القلبية والتعرّض لأزمات صحيّة متعلّقة بالقلب أصبح مرض العصر، فهناك الكثير من المؤثرات الخارجية من قلق وعصبية وصدمات نفسية وعاطفية تؤثر بشكل مباشر على عضلة القلب، فما هي النوبة القلبية وماهي مسبّبات النوبات القلبية؟ وكيف يمكن أن نحمي أنفسنا من الإصابة بها؟.
حول هذا الموضوع، قالت الأخصائية في معالجة أمراض القلب والشرايين، الدكتورة ندى صليبا، في حديث لبرنامج "صدى الحياة":
"بالنسبة للنوبة القلبية، مصطلح يدخل فيها أكثر من عامل، لكن الأساس هو الحديث عن الجرحة القلبية، وهي انسداد في الشرايين، وعدم وصول الدم لمنطقة معينة في عضلات القلب، ما يؤدي إلى احتشاء عضلة القلب، وبالتالي موت الخلايا، وهذه الحالة تبدأ عندما يحدث تصلب في شرايين القلب، لتوصل الانسداد كامل لشريان معين، ويؤدي ذلك إلى الذبحة القلبية".
وتشير الدكتورة صليبا إلى أن
"هناك عدة أسباب للنوبات القلبية، لا يمكن تغييرها، منها العمر، والرجل عادة ما يتعرض لهذه المشاكل أكثر من السيدات، بالإضافة إلى الأمراض الوراثية، أما الأسباب الأخرى، مثل التدخين ومرض الضغط، وزيادة الوزن، ونوعية الأكل، وزيادة الكوليستيرول، والشحوم وقلة الحركة وعوارض القلق".
من جانبه، أوضح الطبيب المختص في جراحة القلب والشرايين، الدكتور علي سماحة لبرنامجنا العلاقة المباشرة بين ما يتناوله الإنسان وعمل عضلة القلب، وقال لنا:
"إنّهناك علاقة مباشرة 100% بين صحة القلب وما نتناوله، فكما تلاحظون أن المأكولات السريعة المشبعة بالزيوت والدهون والسّكر تؤثر بشكل مباشر وخطير على عمل القلب وارتفاع مستويات الدهون بالدم".
التفاصيل في الملف الصوتي....