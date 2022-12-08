https://sputnikarabic.ae/20221208/صحيفة-إعفاء-الأمين-العام-لمجلس-التعاون-الخليجي-من-منصبه-1070974046.html

صحيفة: إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من منصبه

صحيفة: إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي من منصبه

أعلنت وسائل إعلام سعودية، أنه "سيتم إعفاء الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف من منصبه قبل انتهاء ولايته". 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T09:45+0000

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2022-12-08T09:45+0000

العالم العربي

السعودية

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وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية، إن "الإعفاء جاء بناء على طلب دولة الكويت، وهو ما سيتم تضمينه في البيان الختامي الذي سيصدر يوم الجمعة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، مع احتفاظ دولة الكويت بالمنصب".وكشف مصدر حكومي لصحيفة "القبس" الكويتية، عن "عدم التجديد للأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف في منصبه، وذلك لانتهاء مدته في شهر فبراير (شباط) 2023".وأشار المصدر، إلى أن "وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح أبلغ نايف الحجرف بقرار عدم التجديد له يوم أمس، خلال اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين"، موضحا أن المنصب سيستمر للكويت، وأن الاسم الجديد المرشح خلفاً للحجرف بيد القيادة السياسية.وكانت صحيفة "الجريدة" الكويتية نقلت عن مصادر قولها، إن "دولة الكويت تعمل حاليا على اختيار شخصية لشغل منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بعد إعفاء الحجرف من منصبه"، مؤكدة أن الكويت ستحتفظ بمنصب أمين عام مجلس التعاون.يذكر أن الحجرف عين أمينا عاما لمجلس التعاون الخليجي منذ الأول من فبراير 2020، ليأتي الإعفاء قبل انتهاء فترته النظامية التي تمتد لثلاث سنوات قابلة للتمديد.

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