https://sputnikarabic.ae/20221208/ضيف-غير-مرحب-به-يقتحم-المؤتمر-الصحفي-لمنتخب-البرازيل-فيديو-1070969563.html
ضيف غير مرحب به يقتحم المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل... فيديو
ضيف غير مرحب به يقتحم المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل... فيديو
اقتحمت قطة المؤتمر الصحفي للمنتخب البرازيلي قبل مواجهة نظيره الكرواتي في الدور الربع النهائي من بطولة كأس العالم، التي تجري وقائعها في قطر. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T07:31+0000
2022-12-08T07:31+0000
2022-12-08T07:31+0000
نادي الفيديو
قطة شجاعة
اقتحام
مؤتمر
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وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جلوس قطة على منصة الإعلام أثناء المؤتمر الصحفي للنجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور قبل مواجهة كرواتيا، ثم اقتربت القطة من مسؤول في كتيبة السامبا كان يجلس بجوار جناح ريال مدريد، لكنه أمسكها وألقاها من على الطاولة خلال المؤتمر الصحفي.وانفجر فينيسيوس جونيور بالضحك بينما كان يجيب عن سؤال صحفي قبل مواجهة كرواتيا في افتتاح مباريات دور الثمانية.
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104079/25/1040792572_95:0:1588:1120_1920x0_80_0_0_d93474b4812f53b63eacecb24d95673e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, قطة شجاعة, اقتحام, مؤتمر
نادي الفيديو, قطة شجاعة, اقتحام, مؤتمر
ضيف غير مرحب به يقتحم المؤتمر الصحفي لمنتخب البرازيل... فيديو
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اقتحمت قطة المؤتمر الصحفي للمنتخب البرازيلي قبل مواجهة نظيره الكرواتي في الدور الربع النهائي من بطولة كأس العالم، التي تجري وقائعها في قطر.
وتداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر جلوس قطة على منصة الإعلام أثناء المؤتمر الصحفي للنجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور قبل مواجهة كرواتيا، ثم اقتربت القطة من مسؤول في كتيبة السامبا كان يجلس بجوار جناح ريال مدريد، لكنه أمسكها وألقاها من على الطاولة خلال المؤتمر الصحفي.
وانفجر فينيسيوس جونيور بالضحك بينما كان يجيب عن سؤال صحفي قبل مواجهة كرواتيا في افتتاح مباريات دور الثمانية.