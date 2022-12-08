طهران تعلق على القرار الأوروبي بإيقاف بث قناة "برس تي في" الإيرانية
© AFP 2022 / ATTA KENAREالمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في مؤتمر صحفى بمقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم الأربعاء، 13 يوليو/تموز 2022
© AFP 2022 / ATTA KENARE
انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، القرار الأوروبي المتمثل في إيقاف بث قناة "برس تي في" الناطقة باللغة الإنجليزية عبر قمر "يوتيل سات".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عبر حسابه على "تويتر"، إن "الإجراء الأخير ضد "برس تي في"، كشف أكثر فأكثر عن الوجه الحقيقي لأدعياء الدفاع عن حرية التعبير والإعلام".
وأضاف كنعاني: "في الوقت الذي تستضيف أوروبا العديد من الشبكات الفضائية المروجة للعنف والإرهاب ضد إيران، لكن بناء على الحظر الأوروبي، يتم شطب قناة "برس تي في" من باقة قمر "يوتيل سات".
اقدام جدید ضد پرس تی وی، چهره واقعی مدعیان دروغین آزادی بیان و چرخش آزاد اطلاعات را آشکارتر میکند. در حالیکه اروپا میزبان شبکههای متعدد مروّج خشونت و تروریسم علیه ایران است، اما ماهواره یوتلست، شبکه پرس تی وی را به دلیل تحریمهای اتحادیه اروپا از فهرست این ماهواره حذف کرد! pic.twitter.com/qUxkulBZXb— Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) December 7, 2022
وكانت شركة "يوتلسات" الفرنسية للاتصالات قامت بحذف قناة "برس تي في" من قمرها.
وحسب قناة "العالم" الإيرانية، "قطعت شركة القمر الصناعي الفرنسية يوتلست بث قناة "برس تي في" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية بعد أسابيع قليلة من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها".
من جانبه، اعتبر مدير الإعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أحمد نوروزي، قرار حجب قناة "برس تي في" أمرا مخزيا، مشير إلى أنه سبق للغرب أن قام بوقف بث القنوات الإيرانية على أقماره الصناعية وهذا الحدث لم يكن جديدا.
وأعلن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، مؤخرا، "فرض عقوبات جديدة ضد شخصيات وكيانات إيرانية، على خلفيات انتهاكات في ملف حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة في إيران".
وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا، أعلن فيه إضافة "29 شخصا و3 كيانات إلى قائمة العقوبات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وبينهم مسؤولين حكوميين وقناة "برس تي في" الحكومية".
كما أصدرت الحكومة البريطانية بيانا أوضحت فيه "فرض عقوبات ضد 24 مسؤولا إيرانيا بسبب دورهم في قمع الاحتجاجات في إيران".