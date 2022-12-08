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https://sputnikarabic.ae/20221208/غازبروم-الروسية-إمدادات-الغاز-إلى-الصين-ارتفعت-في-ديسمبر-لتصل-إلى-حد-أقصى-جديد-يوميا-2022-شحنة-1070993320.html
غازبروم الروسية: إمدادات الغاز إلى الصين ارتفعت في ديسمبر لتصل إلى حد أقصى جديد يوميا.. 2022 شحنة
غازبروم الروسية: إمدادات الغاز إلى الصين ارتفعت في ديسمبر لتصل إلى حد أقصى جديد يوميا.. 2022 شحنة
أكدت شركة غازبروم الروسية أن إمدادات الغاز إلى الصين ارتفعت في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لتصل إلى الحد الأقصى اليومي الجديد، وهو 2022 شحنة يوميا. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T14:07+0000
2022-12-08T14:07+0000
شركة غازبروم
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان نشرته الشركة على موقع التواصل الاجتماعي، تليغرام، اليوم الخميس، أوضحت أنها زادت إمدادات الغاز اليومية للمستهلكين الصينيين بناءً على طلب بكين، وسجلت حدًا أقصى جديدًا للإمدادات اليومية.وقالت: "امتثلت غازبروم لطلب الجانب الصيني زيادة إمدادات الغاز اليومية في ديسمبر مقارنة بالجدول الزمني المعتمد سابقًا لعام 2022".وأوضحت أنه تم الوصول أمس الأربعاء إلى حد أقصى جديد قدره 2022 شحنة يومية من الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا، مضيفة أن الفائض عن الالتزامات التعاقدية اليومية المنصوص عليها في الاتفاقية بلغ 16.1%.طالع أيضا: "غازبروم" صادرات الغاز الروسي إلى الصين تشهد نموا مستمرا بموجب عقد جديد
https://sputnikarabic.ae/20221129/غازبروم-مشروع-سخالين--2-يؤدي-دورا-مهما-في-إمدادات-الغاز-الطبيعي-المسال-والنفط-إلى-الصين-1070652572.html
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شركة غازبروم, الصين, العالم
شركة غازبروم, الصين, العالم

غازبروم الروسية: إمدادات الغاز إلى الصين ارتفعت في ديسمبر لتصل إلى حد أقصى جديد يوميا.. 2022 شحنة

14:07 GMT 08.12.2022
© Sputnik . Максим Блиновشعار شركة "غازبروم"
شعار شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Sputnik . Максим Блинов
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أكدت شركة غازبروم الروسية أن إمدادات الغاز إلى الصين ارتفعت في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، لتصل إلى الحد الأقصى اليومي الجديد، وهو 2022 شحنة يوميا.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان نشرته الشركة على موقع التواصل الاجتماعي، تليغرام، اليوم الخميس، أوضحت أنها زادت إمدادات الغاز اليومية للمستهلكين الصينيين بناءً على طلب بكين، وسجلت حدًا أقصى جديدًا للإمدادات اليومية.
شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2022
غازبروم: مشروع "سخالين -2" يؤدي دورا مهما في إمدادات الغاز الطبيعي المسال والنفط إلى الصين
29 نوفمبر, 09:03 GMT
وقالت: "امتثلت غازبروم لطلب الجانب الصيني زيادة إمدادات الغاز اليومية في ديسمبر مقارنة بالجدول الزمني المعتمد سابقًا لعام 2022".
وأوضحت أنه تم الوصول أمس الأربعاء إلى حد أقصى جديد قدره 2022 شحنة يومية من الغاز الروسي إلى الصين عبر خط أنابيب غاز سيبيريا، مضيفة أن الفائض عن الالتزامات التعاقدية اليومية المنصوص عليها في الاتفاقية بلغ 16.1%.
طالع أيضا: "غازبروم" صادرات الغاز الروسي إلى الصين تشهد نموا مستمرا بموجب عقد جديد
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