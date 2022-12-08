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https://sputnikarabic.ae/20221208/فتاة-تركية-توثق-آخر-لحظات-حياتها-قبل-اصطدام-طائرتها-بمحطة-كهرباء-1070969658.html
فتاة تركية توثق آخر لحظات حياتها قبل اصطدام طائرتها بمحطة كهرباء
فتاة تركية توثق آخر لحظات حياتها قبل اصطدام طائرتها بمحطة كهرباء
وثق مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل اللحظات الأخيرة من حياة خبيرة تجميل تركية، قبل أن تصطدم طائرتها بمحطة لتوليد الكهرباء في مدينة باموكوفا. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T07:26+0000
2022-12-08T07:26+0000
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وأظهر المقطع المصور، صاحبة الـ22عاما بوركو ساجلام، وهي تصور نفسها من داخل قمرة القيادة قبل اصطدام طائرتها ببرج كهرباء في محطة لتوليد الطاقة.وبحسب ما نشرت وسائل إعلام تركية فإن الشابة أبلغت والديها بأنها ستغادر المنزل بحثا عن وظيفة، لتستقل طائرة حلقت على ارتفاع 4 آلاف قدم لتصطدم ببرج كهربائي بعد أن فقد الاتصال بالطائرة.لتهرع فرق الإنقاذ لمكان الحادث حيث تم العثور على جثة الفتاة والطيار.
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نادي الفيديو

فتاة تركية توثق آخر لحظات حياتها قبل اصطدام طائرتها بمحطة كهرباء

07:26 GMT 08.12.2022
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طائرة مدنية آن-28 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Sputnik . Evgueniy Odinokov
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وثق مقطع مصور تم تداوله على مواقع التواصل اللحظات الأخيرة من حياة خبيرة تجميل تركية، قبل أن تصطدم طائرتها بمحطة لتوليد الكهرباء في مدينة باموكوفا.
وأظهر المقطع المصور، صاحبة الـ22عاما بوركو ساجلام، وهي تصور نفسها من داخل قمرة القيادة قبل اصطدام طائرتها ببرج كهرباء في محطة لتوليد الطاقة.
وبحسب ما نشرت وسائل إعلام تركية فإن الشابة أبلغت والديها بأنها ستغادر المنزل بحثا عن وظيفة، لتستقل طائرة حلقت على ارتفاع 4 آلاف قدم لتصطدم ببرج كهربائي بعد أن فقد الاتصال بالطائرة.
لتهرع فرق الإنقاذ لمكان الحادث حيث تم العثور على جثة الفتاة والطيار.
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