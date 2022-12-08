https://sputnikarabic.ae/20221208/في-ذكرى-قمة-واشنطن-روسيا-تبدي-استعدادها-للحوار-مع-الولايات-المتحدة-وفق-مبدأ-المساواة--1070967587.html

في ذكرى "قمة واشنطن"... روسيا تبدي استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة وفق مبدأ المساواة

في ذكرى "قمة واشنطن"... روسيا تبدي استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة وفق مبدأ المساواة

أكدت السفارة الروسية لدى واشنطن استعداد موسكو للحوار مع الولايات المتحدة فقط على أساس مبدأ المساواة ومراعاة الشواغل في مجال ضمان أمنها. 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T06:21+0000

2022-12-08T06:21+0000

2022-12-08T06:25+0000

روسيا

حوار

واشنطن

مبدأ المعاملة بالمثل

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وقالت السفارة في تعليقات بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لـ"قمة واشنطن"، اليوم الخميس "كان الطريق إلى مثل هذه النتيجة طويلا وصعبا. يعتقد الكثيرون أن حقبة جديدة من تاريخ العالم قد بدأت بعد ذلك، وهي الفترة التي انتهى فيها العداء الذي لا يمكن التوفيق فيه بين النظامين وولادة مفاهيم أخرى في العلاقات الدولية. ويرى آخرون أنها هزيمة لبلدنا في الحرب الباردة. سيستمر النقاش لفترة طويلة".ما هي الدروس التي يمكن تعلمها من هذه القمة؟وأضافت "في رأينا، أولئك الذين يتخذون قرارات السياسة الخارجية في واشنطن اليوم يجب أن يعودوا مرة أخرى إلى تلك الأحداث، وأن يدرسوا بعناية المذكرات المنشورة لـ غورباتشوف ومذكرات ريغن. من بينهم، على سبيل المثال، من الواضح أن مستوى عدم الثقة تجاه بعضهم البعض ظل مرتفعا للغاية".وأكدت السفارة الروسية في التعليق أن "الاستنتاج هو أنه على الرغم من ظهور التعنت والعداء في مناهج حل مشكلات معينة في العلاقات الثنائية، فمن الضروري الاستماع إلى الشريك وفهم وقبول المخاوف المتعلقة بضمان أمن الدولة وعدم محاولة الغش... هناك الكثير من المتفرجين، فلن ينجح الأمر في إخفاء الغش".وأوضحت "رحلة أخرى إلى الماضي. هناك قصة تدعي أنها وثائقية، وبحسبها سمع ريغن، الذي في شيخوخته لم يختبئ من الناس ولم يفصل نفسه عن مواطنيه بجيش كامل من الحراس الشخصيين، في إحدى جولاته التي سمعها الكلمات التالية من أمريكي مسن آخر - "شكرا لك على إنقاذ العالم عام 1987 بدافع الخوف". كان الجواب، "كنت أقوم بعملي فقط".يذكر أن العاصمة الأمريكية استضافت من من 8 إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول 1987، القمة السوفيتية الأمريكية المعروفة باسم قمة واشنطن. ومن الإنجازات الخاصة في تلك الأيام، وفقا لكلا الجانبين، وكذلك المؤرخين والخبراء، توقيع قادة القوتين العظميين على معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى.

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روسيا, حوار, واشنطن, مبدأ المعاملة بالمثل