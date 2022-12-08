https://sputnikarabic.ae/20221208/في-ذكرى-قمة-واشنطن-روسيا-تبدي-استعدادها-للحوار-مع-الولايات-المتحدة-وفق-مبدأ-المساواة--1070967587.html
في ذكرى "قمة واشنطن"... روسيا تبدي استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة وفق مبدأ المساواة
في ذكرى "قمة واشنطن"... روسيا تبدي استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة وفق مبدأ المساواة
أكدت السفارة الروسية لدى واشنطن استعداد موسكو للحوار مع الولايات المتحدة فقط على أساس مبدأ المساواة ومراعاة الشواغل في مجال ضمان أمنها. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T06:21+0000
2022-12-08T06:21+0000
2022-12-08T06:25+0000
روسيا
حوار
واشنطن
مبدأ المعاملة بالمثل
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وقالت السفارة في تعليقات بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لـ"قمة واشنطن"، اليوم الخميس "كان الطريق إلى مثل هذه النتيجة طويلا وصعبا. يعتقد الكثيرون أن حقبة جديدة من تاريخ العالم قد بدأت بعد ذلك، وهي الفترة التي انتهى فيها العداء الذي لا يمكن التوفيق فيه بين النظامين وولادة مفاهيم أخرى في العلاقات الدولية. ويرى آخرون أنها هزيمة لبلدنا في الحرب الباردة. سيستمر النقاش لفترة طويلة".ما هي الدروس التي يمكن تعلمها من هذه القمة؟وأضافت "في رأينا، أولئك الذين يتخذون قرارات السياسة الخارجية في واشنطن اليوم يجب أن يعودوا مرة أخرى إلى تلك الأحداث، وأن يدرسوا بعناية المذكرات المنشورة لـ غورباتشوف ومذكرات ريغن. من بينهم، على سبيل المثال، من الواضح أن مستوى عدم الثقة تجاه بعضهم البعض ظل مرتفعا للغاية".وأكدت السفارة الروسية في التعليق أن "الاستنتاج هو أنه على الرغم من ظهور التعنت والعداء في مناهج حل مشكلات معينة في العلاقات الثنائية، فمن الضروري الاستماع إلى الشريك وفهم وقبول المخاوف المتعلقة بضمان أمن الدولة وعدم محاولة الغش... هناك الكثير من المتفرجين، فلن ينجح الأمر في إخفاء الغش".وأوضحت "رحلة أخرى إلى الماضي. هناك قصة تدعي أنها وثائقية، وبحسبها سمع ريغن، الذي في شيخوخته لم يختبئ من الناس ولم يفصل نفسه عن مواطنيه بجيش كامل من الحراس الشخصيين، في إحدى جولاته التي سمعها الكلمات التالية من أمريكي مسن آخر - "شكرا لك على إنقاذ العالم عام 1987 بدافع الخوف". كان الجواب، "كنت أقوم بعملي فقط".يذكر أن العاصمة الأمريكية استضافت من من 8 إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول 1987، القمة السوفيتية الأمريكية المعروفة باسم قمة واشنطن. ومن الإنجازات الخاصة في تلك الأيام، وفقا لكلا الجانبين، وكذلك المؤرخين والخبراء، توقيع قادة القوتين العظميين على معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى.
https://sputnikarabic.ae/20221207/موسكو-لا-ترغب-بقطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-واشنطن--1070964504.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, حوار, واشنطن, مبدأ المعاملة بالمثل
روسيا, حوار, واشنطن, مبدأ المعاملة بالمثل
في ذكرى "قمة واشنطن"... روسيا تبدي استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة وفق مبدأ المساواة
06:21 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 06:25 GMT 08.12.2022) تابعنا عبر
أكدت السفارة الروسية لدى واشنطن استعداد موسكو للحوار مع الولايات المتحدة فقط على أساس مبدأ المساواة ومراعاة الشواغل في مجال ضمان أمنها.
وقالت السفارة في تعليقات بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لـ"قمة واشنطن"، اليوم الخميس "كان الطريق إلى مثل هذه النتيجة طويلا وصعبا. يعتقد الكثيرون أن حقبة جديدة من تاريخ العالم قد بدأت بعد ذلك، وهي الفترة التي انتهى فيها العداء الذي لا يمكن التوفيق فيه بين النظامين وولادة مفاهيم أخرى في العلاقات الدولية. ويرى آخرون أنها هزيمة لبلدنا في الحرب الباردة. سيستمر النقاش لفترة طويلة".
ما هي الدروس التي يمكن تعلمها من هذه القمة؟
وأضافت "في رأينا، أولئك الذين يتخذون قرارات السياسة الخارجية في واشنطن اليوم يجب أن يعودوا مرة أخرى إلى تلك الأحداث، وأن يدرسوا بعناية المذكرات المنشورة لـ غورباتشوف ومذكرات ريغن. من بينهم، على سبيل المثال، من الواضح أن مستوى عدم الثقة تجاه بعضهم البعض ظل مرتفعا للغاية".
وتابعت "يبدو أن الاختلافات لا يمكن التغلب عليها. ريغن وصف الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي بأنه "بلشفي متشدد"، وغورباتشوف وصف الرئيس الأمريكي بـ"محافظ وديناصور". ومع ذلك، كان الزعيمان يدركان أهمية عملية التفاوض، والحاجة إلى تغيير النموذج والانتقال من المواجهة المفتوحة، المشحونة بالعواقب الأكثر مأساوية للعالم بأسره، إلى إيجاد حل وسط. عملت الدبلوماسية وأجريت مفاوضات ونظمت اجتماعات للخبراء من كلا البلدين".
وأكدت السفارة الروسية في التعليق أن "الاستنتاج هو أنه على الرغم من ظهور التعنت والعداء في مناهج حل مشكلات معينة في العلاقات الثنائية، فمن الضروري الاستماع إلى الشريك وفهم وقبول المخاوف المتعلقة بضمان أمن الدولة وعدم محاولة الغش... هناك الكثير من المتفرجين، فلن ينجح الأمر في إخفاء الغش".
وأوضحت "رحلة أخرى إلى الماضي. هناك قصة تدعي أنها وثائقية، وبحسبها سمع ريغن، الذي في شيخوخته لم يختبئ من الناس ولم يفصل نفسه عن مواطنيه بجيش كامل من الحراس الشخصيين، في إحدى جولاته التي سمعها الكلمات التالية من أمريكي مسن آخر - "شكرا لك على إنقاذ العالم عام 1987 بدافع الخوف". كان الجواب، "كنت أقوم بعملي فقط".
وأردفت "ندعو الجانب الأمريكي للعمل بأمانة. فتجاهل المصالح الروسية وعدم التفكير واقتناعا منها بتفوقها أدى تنفيذ واشنطن لسياستها الخارجية بالفعل إلى مشكلات ضخمة وأزمات في السياسة العالمية والاقتصاد. المواطنون الأمريكيون العاديون يشعرون بذلك أيضا... لقد تعلمنا دروسنا من الماضي. نحن ندرك جيدًا رغبة رعاة البقر في "تكوين خصم". نحن نفهم جيدًا أنه من المستحيل أخذ كلمة ممثلي المؤسسة السياسية الأمريكية وخاصة اليوم. وحقيقة أنه بحلول يونيو/ حزيران 1991، بموجب المعاهدة، دمر الاتحاد السوفياتي 1846 نظاما صاروخيًا (نصفها تقريبًا كان عبارة عن صواريخ مصنّعة لم تكن في مهمة قتالية)، بينما دمرت الولايات المتحدة 846، نتذكر أيضا ونأخذ هذا في الاعتبار".
يذكر أن العاصمة الأمريكية استضافت من من 8 إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول 1987، القمة السوفيتية الأمريكية المعروفة باسم قمة واشنطن. ومن الإنجازات الخاصة في تلك الأيام، وفقا لكلا الجانبين، وكذلك المؤرخين والخبراء، توقيع قادة القوتين العظميين على معاهدة القضاء على الصواريخ متوسطة المدى وقصيرة المدى.