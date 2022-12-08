https://sputnikarabic.ae/20221208/قادة-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-يقرون-إطلاق-عملية-التفاوض-بشأن-التجارة-الحرة-مع-الإمارات-1070985584.html
قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يقرون إطلاق عملية التفاوض بشأن التجارة الحرة مع الإمارات
قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يقرون إطلاق عملية التفاوض بشأن التجارة الحرة مع الإمارات
أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، أن قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيقرون خلال قمتهم في العاصمة القرغيزية بيشكيك إطلاق... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T13:18+0000
2022-12-08T13:18+0000
2022-12-08T13:18+0000
روسيا
اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
التجارة الحرة
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موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "كجزء من جدول أعمال الأجندة الدولية، من المتوقع الموافقة على التوجهات الرئيسية لأنشطة الاتحاد لعام 2023، واتخاذ قرار لإطلاق عملية التفاوض لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات العربية المتحدة".هذا وأعلن مركز التصدير الروسي، يوم الاثنين، عن مشاركة أكثر من 10 شركات تصدير روسية، في معرض الخمسة الكبار " ذي بيغ 5 شو 2022"، أكبر المعارض في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط والذي يقام في دبي.ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الـ8 من الشهر الجاري، حيث سيعقد المشاركون في قسم "صنع في روسيا" أكثر من 150 لقاء مع المشترين المحتملين.وأوضح المركز أن الشركات الروسية تقدم مواد عزل وألواح خشبية من أجود الأنواع، ومنتجات النجارة، ومواد البناء المركبة، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المنتجات الخاصة في مجال البناء.وسيضم هذا الحدث العالمي، أكثر من 3 آلاف مشارك، وصلوا من أكثر من 80 دولة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, التجارة الحرة
روسيا, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, التجارة الحرة
قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يقرون إطلاق عملية التفاوض بشأن التجارة الحرة مع الإمارات
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أعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، اليوم الخميس، أن قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي سيقرون خلال قمتهم في العاصمة القرغيزية بيشكيك إطلاق المفاوضات حول إنشاء منطقة تجارة حرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
موسكو - سبوتنيك. وقال أوشاكوف للصحفيين: "كجزء من جدول أعمال الأجندة الدولية، من المتوقع الموافقة على التوجهات الرئيسية لأنشطة الاتحاد لعام 2023، واتخاذ قرار لإطلاق عملية التفاوض لإبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ودولة الإمارات العربية المتحدة".
هذا وأعلن مركز التصدير الروسي، يوم الاثنين، عن مشاركة أكثر من 10 شركات تصدير روسية، في معرض الخمسة الكبار " ذي بيغ 5 شو 2022"، أكبر المعارض في قطاع البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط والذي يقام في دبي.
وقال المركز في بيان: "افتتح اليوم الاثنين الموافق 5 كانون الأول/ ديسمبر، أكبر معرض للبناء والتشييد في الشرق الأوسط، "ذي بيغ 5 شو 2022"، في دبي. شارك هذا العام 14 مصدّراً في القسم الوطني الروسي، تحت شعار"صنع في روسيا".
ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى الـ8 من الشهر الجاري، حيث سيعقد المشاركون في قسم "صنع في روسيا" أكثر من 150 لقاء مع المشترين المحتملين.
وأوضح المركز أن الشركات الروسية
تقدم مواد عزل وألواح خشبية من أجود الأنواع، ومنتجات النجارة، ومواد البناء المركبة، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من المنتجات الخاصة في مجال البناء.
وسيضم هذا الحدث العالمي، أكثر من 3 آلاف مشارك، وصلوا من أكثر من 80 دولة.