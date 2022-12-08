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بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221208/قبل-لقاء-المغرب-تصاعد-الخلاف-بين-رونالدو-ومدرب-المنتخب-1070972557.html
قبل لقاء المغرب... تصاعد الخلاف بين رونالدو ومدرب المنتخب
قبل لقاء المغرب... تصاعد الخلاف بين رونالدو ومدرب المنتخب
تصاعد الخلاف بين نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدرب المنتخب فيرناندو سانتوس، قبل اللقاء المنتظر للمنتخب في الدور ثمن النهائي مع المنتخب المغربي. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T08:50+0000
2022-12-08T08:50+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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فبعد وضع رونالدو على دكة الاحتياط في لقاء سويسرا، وتفضيل المهاجم الشاب غونسالو راموس على حسابه.وصرح سانتوس في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة سويسرا، عن إجلاسه لرونالدو على دكة البدلاء في ثمن النهائي، وقال إن علاقته جيدة مع اللاعب ويعتبره دائما مثالا يُحتذى به، نافيًا وجود أي خلاف بينهما في الوقت الحالي، لكن تصرف رونالدو اليوم قد يجعل سانتوس يراجع كلامه ويعيد حساباته من جديد.وشارك رونالدو في لقاء سويسرا كبديل في الدقيقة 74، ليحرز هدفا ليتم لاحقا إلغائه بحجة التسلل.
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رياضة
رياضة

قبل لقاء المغرب... تصاعد الخلاف بين رونالدو ومدرب المنتخب

08:50 GMT 08.12.2022
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منتخب البرتغال في كأس العالم، قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تصاعد الخلاف بين نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدرب المنتخب فيرناندو سانتوس، قبل اللقاء المنتظر للمنتخب في الدور ثمن النهائي مع المنتخب المغربي.
فبعد وضع رونالدو على دكة الاحتياط في لقاء سويسرا، وتفضيل المهاجم الشاب غونسالو راموس على حسابه.

رفض رونالدو التدرب يوم أمس مع اللاعبين الاحتياطيين للبرتغال، حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية، وقرر البقاء في صالة الألعاب الرياضية برفقة اللاعبين الذين شاركوا كأساسيين في مباراة سويسرا.

وصرح سانتوس في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة سويسرا، عن إجلاسه لرونالدو على دكة البدلاء في ثمن النهائي، وقال إن علاقته جيدة مع اللاعب ويعتبره دائما مثالا يُحتذى به، نافيًا وجود أي خلاف بينهما في الوقت الحالي، لكن تصرف رونالدو اليوم قد يجعل سانتوس يراجع كلامه ويعيد حساباته من جديد.
وشارك رونالدو في لقاء سويسرا كبديل في الدقيقة 74، ليحرز هدفا ليتم لاحقا إلغائه بحجة التسلل.
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