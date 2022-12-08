https://sputnikarabic.ae/20221208/قوة-من-الشرطة-السودانية-ترفض-رشوة-من-مهربة-زئبق-أحمر-1070972177.html
قوة من الشرطة السودانية ترفض رشوة من مهربة زئبق أحمر
قوة من الشرطة السودانية ترفض رشوة من مهربة زئبق أحمر
رفضت قوة من الشرطة السودانية رشوة بمبلغ مليون دولار، عرضتها عليها سيدة أجنبية تتاجر في الزئبق الأحمر. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T08:41+0000
2022-12-08T08:41+0000
2022-12-08T08:41+0000
مجتمع
أخبار السودان اليوم
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وقالت صحيفة "الانتباهة" السودانية إن السيدة كانت قد عرضت الرشوة بهذا المبلغ الكبير مقابل إخلاء سبيلها، ومن ثم إتمام نشاطها غير المشروع، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليها.وأضافت الصحيفة أن محكمة جنايات الخرطوم تسلمت ملف قضية متاجرة السيدة الأجنبية بالزئبق الأحمر، بعد أن ضبطتها عناصر الشرطة لدى شروعها في بيع كميات من الزئبق لرجل أعمال عربي مقابل ثلاثة ملايين دولار للغرام الواحد.وفي وقت سابق، قال محمد حب الدين، صاحب طواحين لاستخلاص الذهب من الأحجار، لوكالة "سبوتنيك"، إن سوق العبيدية بشمال السودان يعتبر من أكبر أسواق لبيع الذهب الذي ينتجه المنقبون المحليون أو التقليديون، مشيرا، إلى أن "سوق العبيدية وحده فيه 3400 طاحون لاستخلاص الذهب بواسطة مادة الزئبق الذي ما زال استخدامها مستمرا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, أخبار السودان اليوم
مجتمع, أخبار السودان اليوم
قوة من الشرطة السودانية ترفض رشوة من مهربة زئبق أحمر
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رفضت قوة من الشرطة السودانية رشوة بمبلغ مليون دولار، عرضتها عليها سيدة أجنبية تتاجر في الزئبق الأحمر.
وقالت صحيفة
"الانتباهة" السودانية إن السيدة كانت قد عرضت الرشوة بهذا المبلغ الكبير مقابل إخلاء سبيلها، ومن ثم إتمام نشاطها غير المشروع، إلا أن الشرطة ألقت القبض عليها.
وأضافت الصحيفة أن محكمة جنايات الخرطوم تسلمت ملف قضية متاجرة السيدة الأجنبية بالزئبق الأحمر، بعد أن ضبطتها عناصر الشرطة لدى شروعها في بيع كميات من الزئبق لرجل أعمال عربي مقابل ثلاثة ملايين دولار للغرام الواحد.
وفي وقت سابق، قال محمد حب الدين، صاحب طواحين لاستخلاص الذهب
من الأحجار، لوكالة "سبوتنيك"، إن سوق العبيدية بشمال السودان يعتبر من أكبر أسواق لبيع الذهب الذي ينتجه المنقبون المحليون أو التقليديون، مشيرا، إلى أن "سوق العبيدية وحده فيه 3400 طاحون لاستخلاص الذهب بواسطة مادة الزئبق الذي ما زال استخدامها مستمرا.