https://sputnikarabic.ae/20221208/قيادي-بشرق-السودان-إغلاق-الميناء-الجنوبي-احتجاجا-على-الاتفاقية-بين-الجيش-ومجموعات-سياسية-1070965868.html

قيادي بشرق السودان: إغلاق الميناء الجنوبي احتجاجا على الاتفاقية بين الجيش ومجموعات سياسية

قيادي بشرق السودان: إغلاق الميناء الجنوبي احتجاجا على الاتفاقية بين الجيش ومجموعات سياسية

أكد قيادي بالمجلس الأعلى لنظارات وعموديات قبائل البجا المستقلة، سيد أبو آمنة، على إغلاق الميناء الجنوبي (الحاويات) من قبل مجموعات سياسية وأهلية بشرق السودان،... 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T02:04+0000

2022-12-08T02:04+0000

2022-12-08T02:36+0000

أخبار السودان اليوم

قوى الحرية والتغيير

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064649041_0:17:3071:1744_1920x0_80_0_0_d8b5d797e2d18a4049f33512fe16e16d.jpg

الخرطوم - سبوتنيك. وقال أبو آمنة، الأربعاء، تصريح لوكالة "سبوتنيك"، أن "مجموعات من تحالف أحزاب الشرق ووحدة الكفاح المسلح المنضوية في المجلس الأعلى لنظارات وعموديات قبائل البجا المستقلة أغلقت مساء اليوم (الأربعاء)، الميناء الجنوبي المعروف (الحاويات) لأجل غير مسمى وذلك احتجاجا على الاتفاقية الإطارية التي وقعت بين الجيش وقوى الحرية والتغيير الأخيرة بالخرطوم باعتبارها اتفاقية ثنائية لم جميع أهل السودان".وأضاف أبو آمنة أيضا أن "كما يطالب تحالف أحزاب الشرق بإلغاء (مسار الشرق) الذي كان ضمن اتفاقية جوبا لسلام السودان في أكتوبر 2020"، واصفا الاتفاقية الإطارية بأنها "اتفاقية ثنائية بين الجيش وبعض الأحزاب الخرطومية، لا يهمها أو تراعي حقوق أهل أطراف السودان، وخاصة مواطني الشرق الذين يطالبون بحكم ذاتي لإقليم الشرق توزع فيها الثروات بنسبة 70 لصالح شرق السودان، إضافة إلى، توزيع السلطات مع حكومة المركز، حسب بنود اتفاق (مؤتمر سنكات) الذي اتفق عليه مواطنو شرق السودان".وحذر أبو آمنة، قائلا:ووقع المكون العسكري والكون المدني في قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي والقوي الانتقال السياسي اتفاقا إطاريا يوم الاثنين الماضي يمهد الأطراف السودانية مناقشة قضايا محورية مثل العدالة الانتقالية وإصلاح المنظومة الأمنية والعسكرية وإعادة لجان التحقيق والتفكيك النظام السابق إلى جانب إبعاد الجيش من السلطة التنفيذية والانتقالية خلال العامين القادمين.فيما صرحت مجموعات سياسية أخرى بالخرطوم رفضها لاتفاقية السياسية الأخيرة معتبرة أنها اتفاقا بين طرفين فقط ولم يشمل جميع السودانيين بأحزابهم وكياناتهم.وكان من توصيات مؤتمر سنكات بشرق السودان مارس/ آذار 2021، إلغاء مسار شرق الذي كان اتفاقية جوبا لسلام السودان المرقع أكتوبر/ تشرين الأول 2020 وأيضا توزع ثورات والسلطات بما يستحقه مواطني الشرق الذين عانوا من الفقر والمرض وتهميش من الحكومة المركزية منذ استقلال السودان في 1956 حسب وصفهم.

https://sputnikarabic.ae/20221207/الخارجية-الفرنسية-تصدر-بيانا-بشأن-توقيع-على-الاتفاق-الإطاري-في-السودان-1070955884.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, قوى الحرية والتغيير