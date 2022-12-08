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كوريا الجنوبية تقر مشروع قانون يلغي نظام "العمر الكوري"
كوريا الجنوبية تقر مشروع قانون يلغي نظام "العمر الكوري"
أقرت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، مجموعة من القوانين المتطلبة استخدام نظام العمر المعمول به دوليا، بدلا من نظام "العمر الكوري" الفريد، في... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T11:46+0000
2022-12-08T11:46+0000
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كوريا الجنوبية
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وأفادت وكالة "يونهاب" بأنه بحسب تعديلات القانون المدني والقانون العام للإدارة العامة في كوريا الجنوبية، المفترض دخولها حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران المقبل، سيتم توحيد الأنظمة العمرية المتعددة في البلاد مع النظام المعترف به دوليا المعتمد على العمر بحسب تاريخ الميلاد.ويذكر أن هناك 3 أنظمة عمرية في كوريا الجنوبية قيد الاستخدام في الوقت الراهن، حيث يعتبر النظام الأكثر استخداما هو ما يسمى بـ"العمر الكوري"، والذي ينص على بلوغ الشخص عامه الأول يوم ولادته على أن يضاف إلى عمره عام في اليوم الأول من العام الجديد.وعن النظام الثاني، فهو النظام المعترف به دوليا، حيث يتم احتساب عمر الشخص بحسب تاريخ ميلاده، بينما يضيف النظام الثالث المعمول به في كوريا الجنوبية عاما إلى عمر الشخص في اليوم الأول من العام الجديد.وبدوره، تعهد الرئيس يون سيوك - يول بتوحيد النظام العمري في حملته الانتخابية، حيث أثار هذا الأمر مخاوف النقاد من أن تلك الأنظمة العمرية المختلفة قد تسبب ارتباكا في تقديم الخدمات الطبية والإدارية والرعاية الاجتماعية وتكبد تكاليف اجتماعية غير ضرورية.وكانت الجلسة العامة للبرلمان الكوري الجنوبي قد أقرت مجموعة من مشاريع القوانين، في جلسته، أمس الخميس، يعود الهدف منها إلى منع حدوث اضطرابات كبيرة في خدمات المراسلة عبر الهاتف المحمول مثل "كاكاو توك"، وهو أكبر تطبيق مراسلة في البلاد.ووفقا لقوانين المراجعة، فقد تم تكليف مشغلي المنصات مثل "كاكاو توك"، بوضع خطط لإدارة الكوارث وتقديم تقرير إلى وزير العلوم في البلاد عن جهودهم لتقديم خدمة مستقرة والاستجابة بسرعة للاضطرابات.
https://sputnikarabic.ae/20221208/منظمة-حقوقية-تنتقد-غوغل-لنشرها-محتوى-الاعتداء-الجنسي-في-كوريا-الجنوبية--1070973490.html
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أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية
أخبار العالم الآن, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تقر مشروع قانون يلغي نظام "العمر الكوري"

11:46 GMT 08.12.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-Jeالناس يشاهدون قمرًا دمويًا خلال الخسوف الكلي للقمر في جويانغ، شمال غرب سيئول، كوريا الجنوبية 8 نوفمبر 2022.
الناس يشاهدون قمرًا دمويًا خلال الخسوف الكلي للقمر في جويانغ، شمال غرب سيئول، كوريا الجنوبية 8 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-Je
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أقرت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، مجموعة من القوانين المتطلبة استخدام نظام العمر المعمول به دوليا، بدلا من نظام "العمر الكوري" الفريد، في جميع المجالات القضائية والإدارية.
وأفادت وكالة "يونهاب" بأنه بحسب تعديلات القانون المدني والقانون العام للإدارة العامة في كوريا الجنوبية، المفترض دخولها حيز التنفيذ في يونيو/ حزيران المقبل، سيتم توحيد الأنظمة العمرية المتعددة في البلاد مع النظام المعترف به دوليا المعتمد على العمر بحسب تاريخ الميلاد.
غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
منظمة حقوقية تنتقد "غوغل" لنشرها محتوى الاعتداء الجنسي في كوريا الجنوبية
09:32 GMT
ويذكر أن هناك 3 أنظمة عمرية في كوريا الجنوبية قيد الاستخدام في الوقت الراهن، حيث يعتبر النظام الأكثر استخداما هو ما يسمى بـ"العمر الكوري"، والذي ينص على بلوغ الشخص عامه الأول يوم ولادته على أن يضاف إلى عمره عام في اليوم الأول من العام الجديد.
وعن النظام الثاني، فهو النظام المعترف به دوليا، حيث يتم احتساب عمر الشخص بحسب تاريخ ميلاده، بينما يضيف النظام الثالث المعمول به في كوريا الجنوبية عاما إلى عمر الشخص في اليوم الأول من العام الجديد.
وبدوره، تعهد الرئيس يون سيوك - يول بتوحيد النظام العمري في حملته الانتخابية، حيث أثار هذا الأمر مخاوف النقاد من أن تلك الأنظمة العمرية المختلفة قد تسبب ارتباكا في تقديم الخدمات الطبية والإدارية والرعاية الاجتماعية وتكبد تكاليف اجتماعية غير ضرورية.
وكانت الجلسة العامة للبرلمان الكوري الجنوبي قد أقرت مجموعة من مشاريع القوانين، في جلسته، أمس الخميس، يعود الهدف منها إلى منع حدوث اضطرابات كبيرة في خدمات المراسلة عبر الهاتف المحمول مثل "كاكاو توك"، وهو أكبر تطبيق مراسلة في البلاد.
ووفقا لقوانين المراجعة، فقد تم تكليف مشغلي المنصات مثل "كاكاو توك"، بوضع خطط لإدارة الكوارث وتقديم تقرير إلى وزير العلوم في البلاد عن جهودهم لتقديم خدمة مستقرة والاستجابة بسرعة للاضطرابات.
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