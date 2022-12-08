https://sputnikarabic.ae/20221208/لابيد-يعقد-اجتماعا-طارئا-بعد-تزايد-أعداد-المصابين-بكورونا-في-إسرائيل-1070983026.html

لابيد يعقد اجتماعا طارئا بعد تزايد أعداد المصابين بكورونا في إسرائيل

لابيد يعقد اجتماعا طارئا بعد تزايد أعداد المصابين بكورونا في إسرائيل

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، اليوم الخميس، اجتماعا طارئا على خلفية تزايد الإصابات بفيروس كورونا في بلاده. 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T12:25+0000

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ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أكد من خلالها إجراءه تقييما للوضع مع بداية فصل الشتاء وخطر تفشي الإنفلونزا وفيروس كورونا.وذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أن التقييمات التي أجرتها حكومته طيبة وهي في وضع جيدا جدا، وبأن إسرائيل مستعدة لأي احتمالات بشأن انتشار أو تفشي كورونا، مرة أخرى.وناشد لابيد المواطنين الإسرائيليين مواصلة تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا والإنفلونزا، فضلا عن إجراء حكومة بلاده المزيد من الفحوصات، مشيرا إلى أن كورونا ما تزال منتشرة في أنحاء واسعة من العالم وإسرائيل أيضا.تجدر الإشارة إلى أنه منذ الصيف الماضي حذرت وزارة الصحة الإسرائيلية من موجة تفشٍ محتملة من الأمراض الناجمة عن كورونا والإنفلونزا، ودعت بذلك من هم في الخامسة والستين من العمر وكذا المصابين بأمراض مزمنة إلى التطعيم.حتى الآن، تم تطعيم أكثر من 300000 من السكان الإسرائيليين بلقاح كورونا المناسب لمتغير "Omicron"، والذي قد يبطئ من معدل زيادة معدلات الإصابات.والأحد الماضي، تم تسجيل 778 حالة إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في إسرائيل من أصل 4050 اختبار تم إجراؤه، ما يعني أن معدل الإصابات 19.2%.وتوصف حالة 134 مريضاً بكورونا بأنها خطيرة، من بينهم 37 على أجهزة التنفس الصناعي. وبلغ عدد الوفيات في إسرائيل منذ تفشي الوباء إلى 11886، بحسب صحيفة "معاريف".

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أخبار العالم الآن, إسرائيل, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة