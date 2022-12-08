https://sputnikarabic.ae/20221208/مبادلة-لاعبة-السلة-الأمريكية-مع-بوت-في-مطار-أبو-ظبي--1070986504.html
مبادلة لاعبة السلة الأمريكية مع فيكتور بوت في مطار أبو ظبي
مبادلة لاعبة السلة الأمريكية مع فيكتور بوت في مطار أبو ظبي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إعادة المواطن فيكتور بوت إلى روسيا بعد عملية مبادلة مع لاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينير. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T13:25+0000
2022-12-08T13:25+0000
2022-12-08T13:43+0000
روسيا
العالم
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وجاء في بيان الوزارة: "في 8 ديسمبر 2022، تم الانتهاء بنجاح من إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأمريكي بريتني غراينير، اللذان كانا يقضيان عقوبة بالسجن في المؤسسات الإصلاحية بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، في مطار أبو ظبي".وتابع البيان: "مع ذلك واصلت روسيا العمل بنشاط من أجل إنقاذ مواطننا".واختتم البيان: "أنه ونتيجة للجهود المبذولة تم التوصل والاتفاق مع الجانب الأمريكي لعملية التبادل بين بوت وغراينير، ليعود بوت إلى بلده".اقرأ أيضا: دراسة أكاديمية تفضح تشجيع تجار السلاح للدول الغربية على تأجيج النزاع في أوكرانيااقرأ أيضا: قادة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يقرون إطلاق عملية التفاوض بشأن التجارة الحرة مع الإمارات
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روسيا, العالم
مبادلة لاعبة السلة الأمريكية مع فيكتور بوت في مطار أبو ظبي
13:25 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 13:43 GMT 08.12.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إعادة المواطن فيكتور بوت إلى روسيا بعد عملية مبادلة مع لاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينير.
وجاء في بيان الوزارة: "في 8 ديسمبر 2022، تم الانتهاء بنجاح من إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأمريكي بريتني غراينير، اللذان كانا يقضيان عقوبة بالسجن في المؤسسات الإصلاحية بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، في مطار أبو ظبي".
"منذ فترة طويلة، كانت روسيا تقوم بالتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن إطلاق سراح بوت. وقد رفضت واشنطن بشكل قاطع إجراء حوار حول إدراج الروسي في مخطط التبادل".
وتابع البيان: "مع ذلك واصلت روسيا العمل بنشاط من أجل إنقاذ مواطننا".
واختتم البيان: "أنه ونتيجة للجهود المبذولة تم التوصل والاتفاق مع الجانب الأمريكي
لعملية التبادل بين بوت وغراينير، ليعود بوت إلى بلده".