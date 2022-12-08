https://sputnikarabic.ae/20221208/مجلس-التعاون-الخليجي-يعلق-على-نجاح-وساطة-السعودية-والإمارات-لتبادل-سجينين-بين-موسكو-وأمريكا-1071000790.html
مجلس التعاون الخليجي يعلق على نجاح وساطة السعودية والإمارات لتبادل سجينين بين روسيا وأمريكا
مجلس التعاون الخليجي يعلق على نجاح وساطة السعودية والإمارات لتبادل سجينين بين روسيا وأمريكا
علق مجلس التعاون الخليجي، على نجاح وساطة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتبادل سجناء بين روسيا وأمريكا، اليوم الخميس. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T19:18+0000
2022-12-08T19:18+0000
2022-12-08T19:21+0000
روسيا
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السعودية
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وأشاد الأمين العام للمجلس، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، "بالوساطة السعودية الإماراتية، التي قادها الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والتي نتجت عنها إفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية"، وفقا لبيان رسمي.وأكد الحجرف أن "نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاسا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي لتحقيق السلام بين شعوب العالم كافة".كما أشاد "بتعاون الحكومة الأمريكية، وحكومة روسيا الاتحادية، واستجابتهم لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين".وأكد بيان سعودي وإماراتي مشترك، أن نجاح وساطة تبادل مسجونين إثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تعكس علاقات الصداقة المشتركة والوطيدة بينهما مع واشنطن وموسكو.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إعادة المواطن فيكتور بوت إلى روسيا بعد عملية مبادلة مع لاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينير.وجاء في بيان الوزارة: "في 8 ديسمبر 2022، تم الانتهاء بنجاح من إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأمريكية بريتني غراينير، اللذين كانا يقضيان عقوبة بالسجن في المؤسسات الإصلاحية بالولايات المتحدة وروسيا، في مطار أبو ظبي".وأضاف البيان: "منذ فترة طويلة، كانت روسيا تقوم بالتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن إطلاق سراح بوت. وقد رفضت واشنطن بشكل قاطع إجراء حوار حول إدراج الروسي في مخطط التبادل".
https://sputnikarabic.ae/20220804/بلينكن-واشنطن-ستعمل-على-إعادة-لاعبة-كرة-السلة-بريتني-غراينر-المدانة-في-روسيا-إلى-الوطن-1066009580.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس التعاون الخليجي, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس التعاون الخليجي, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
مجلس التعاون الخليجي يعلق على نجاح وساطة السعودية والإمارات لتبادل سجينين بين روسيا وأمريكا
19:18 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 19:21 GMT 08.12.2022) تابعنا عبر
علق مجلس التعاون الخليجي، على نجاح وساطة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتبادل سجناء بين روسيا وأمريكا، اليوم الخميس.
وأشاد الأمين العام للمجلس، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، "بالوساطة السعودية الإماراتية، التي قادها الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان آل سعود، والتي نتجت عنها إفراج وتبادل مسجونين اثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية"، وفقا لبيان
رسمي.
وأكد الحجرف أن "نجاح جهود الوساطة يأتي انعكاسا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، في تعزيز لغة الحوار بين جميع الأطراف، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي لتحقيق السلام بين شعوب العالم كافة".
كما أشاد "بتعاون الحكومة الأمريكية، وحكومة روسيا الاتحادية، واستجابتهم لجهود الوساطة المشتركة التي بذلتها قيادتا البلدين".
وأكد بيان سعودي وإماراتي
مشترك، أن نجاح وساطة تبادل مسجونين إثنين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا تعكس علاقات الصداقة المشتركة والوطيدة بينهما مع واشنطن وموسكو.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إعادة المواطن فيكتور بوت إلى روسيا بعد عملية مبادلة مع لاعبة السلة الأمريكية بريتني غراينير.
وجاء في بيان الوزارة: "في 8 ديسمبر 2022، تم الانتهاء بنجاح من إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت مع المواطنة الأمريكية بريتني غراينير، اللذين كانا يقضيان عقوبة بالسجن في المؤسسات الإصلاحية بالولايات المتحدة وروسيا، في مطار أبو ظبي".
وأضاف البيان
: "منذ فترة طويلة، كانت روسيا تقوم بالتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن إطلاق سراح بوت. وقد رفضت واشنطن بشكل قاطع إجراء حوار حول إدراج الروسي في مخطط التبادل".