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https://sputnikarabic.ae/20221208/مصادر-مقربة-من-نتنياهو-لا-مكان-لـالإخوان-المسلمين-في-حكومتنا-وهذا-حلم-إبليس-في-الجنة-1070995039.html
مصادر مقربة من نتنياهو: لا مكان لـ"الإخوان المسلمين" في حكومتنا وهذا حلم إبليس في الجنة
مصادر مقربة من نتنياهو: لا مكان لـ"الإخوان المسلمين" في حكومتنا وهذا حلم إبليس في الجنة
أفادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأنه لا مكان للإخوان المسلمين في الحكومة الإسرائيلية المقبلة. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T14:55+0000
2022-12-08T14:55+0000
إسرائيل
الإخوان المسلمين
العالم العربي
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ونقلت القناة الإسرائيلية I24NEWS، مساء اليوم الخميس، عن مصادر مقربة من نتنياهو أن منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، لن يكون جزءا من حكومة نتنياهو تحت أي ظرف، وهو حلم إبليس في الجنة"، على حد تعبيرها.وقالت المصادر:وأوضحت أن تلك التصريحات جاءت ردا على ما قاله منصور عباس من أنه لا يمانع الانضمام لحكومة نتنياهو، في وقت سبق وأن هاجم نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، منصور عباس، خلال حملته الانتخابية.وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلإيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
https://sputnikarabic.ae/20221204/نتنياهو-عندما-كان-الإخوان-المسلمون-في-الحكومة-لم-أسمع-انتقادات-دولية-1070833462.html
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إسرائيل, الإخوان المسلمين, العالم العربي
إسرائيل, الإخوان المسلمين, العالم العربي

مصادر مقربة من نتنياهو: لا مكان لـ"الإخوان المسلمين" في حكومتنا وهذا حلم إبليس في الجنة

14:55 GMT 08.12.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
 زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
© AFP 2022 / OREN BEN HAKOON
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أفادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأنه لا مكان للإخوان المسلمين في الحكومة الإسرائيلية المقبلة.
ونقلت القناة الإسرائيلية I24NEWS، مساء اليوم الخميس، عن مصادر مقربة من نتنياهو أن منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، لن يكون جزءا من حكومة نتنياهو تحت أي ظرف، وهو حلم إبليس في الجنة"، على حد تعبيرها.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد فوزه في الانتخابات العامة في إسرائيل، نوفمبر/ تشرين الثاني 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2022
نتنياهو: عندما كان الإخوان المسلمون في الحكومة لم أسمع انتقادات دولية
4 ديسمبر, 14:46 GMT
وقالت المصادر:
لا مكان للإخوان المسلمين في الحكومة الإسرائيلية، لا سيما في عهد نتنياهو، بإشارة إلى منصور عباس والقائمة الموحدة (الذراع السياسي للحركة الإسلامية الجنوبية في إسرائيل).
وأوضحت أن تلك التصريحات جاءت ردا على ما قاله منصور عباس من أنه لا يمانع الانضمام لحكومة نتنياهو، في وقت سبق وأن هاجم نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، منصور عباس، خلال حملته الانتخابية.
وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلإيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.
وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".
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