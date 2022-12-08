https://sputnikarabic.ae/20221208/مصادر-مقربة-من-نتنياهو-لا-مكان-لـالإخوان-المسلمين-في-حكومتنا-وهذا-حلم-إبليس-في-الجنة-1070995039.html

مصادر مقربة من نتنياهو: لا مكان لـ"الإخوان المسلمين" في حكومتنا وهذا حلم إبليس في الجنة

مصادر مقربة من نتنياهو: لا مكان لـ"الإخوان المسلمين" في حكومتنا وهذا حلم إبليس في الجنة

أفادت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بأنه لا مكان للإخوان المسلمين في الحكومة الإسرائيلية المقبلة. 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T14:55+0000

2022-12-08T14:55+0000

2022-12-08T14:55+0000

إسرائيل

الإخوان المسلمين

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/14/1063935676_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_39773f8c585f967122109d791ad10ad4.jpg

ونقلت القناة الإسرائيلية I24NEWS، مساء اليوم الخميس، عن مصادر مقربة من نتنياهو أن منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة، لن يكون جزءا من حكومة نتنياهو تحت أي ظرف، وهو حلم إبليس في الجنة"، على حد تعبيرها.وقالت المصادر:وأوضحت أن تلك التصريحات جاءت ردا على ما قاله منصور عباس من أنه لا يمانع الانضمام لحكومة نتنياهو، في وقت سبق وأن هاجم نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، منصور عباس، خلال حملته الانتخابية.وخلفت اتفاقات ائتلافية بين حزب الليكود بقيادة نتنياهو وأحزاب بينها "عوتسما يهوديت" بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير، و"الصهيونية الدينية" بقيادة بتسلإيل سموتريش و"نوعم" بقيادة آفي ماعوز مخاوف في إسرائيل والعالم.وبحسب مراقبين وسياسيين في إسرائيل بينهم رئيسة حزب "ميرتس" اليساري زهافا غلؤون، فإن "حكومة نتنياهو التي يتم تشكيلها ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة".

https://sputnikarabic.ae/20221204/نتنياهو-عندما-كان-الإخوان-المسلمون-في-الحكومة-لم-أسمع-انتقادات-دولية-1070833462.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, الإخوان المسلمين, العالم العربي