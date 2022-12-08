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https://sputnikarabic.ae/20221208/معلومات-عن-القوات-البرية-المصرية-والسودانية-1071001764.html
معلومات عن القوات البرية المصرية والسودانية
معلومات عن القوات البرية المصرية والسودانية
يصنف الجيش المصري في المرتبة الـ 12 عالميا، بينما يحتل الجيش السوداني المرتبة رقم 73 بين أضخم 142 جيشا في العالم. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T19:34+0000
2022-12-08T19:34+0000
انفوجرافيك
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ويصل عدد جنود الجيش المصري إلى مليون و230 ألف جندي بينهم 450 ألفا قوات عاملة و480 ألفا قوات احتياطية، إضافة إلى 300 ألف يمثلون قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن القوات البرية المصرية والسودانية

19:34 GMT 08.12.2022
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يصنف الجيش المصري في المرتبة الـ 12 عالميا، بينما يحتل الجيش السوداني المرتبة رقم 73 بين أضخم 142 جيشا في العالم.
معلومات عن القوات البرية المصرية والسودانية - سبوتنيك عربي
ويصل عدد جنود الجيش المصري إلى مليون و230 ألف جندي بينهم 450 ألفا قوات عاملة و480 ألفا قوات احتياطية، إضافة إلى 300 ألف يمثلون قوات شبه عسكرية، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي لعام 2022.
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