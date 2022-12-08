https://sputnikarabic.ae/20221208/مقتل-وإصابة-5-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-في-رام-الله-1070998127.html

مقتل وإصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

مقتل وإصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله

قتل شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، مساء اليوم الخميس؛ جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاههم قرب قرية عابود، غربي مدينة رام الله. 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T16:39+0000

2022-12-08T16:39+0000

2022-12-08T16:39+0000

العالم العربي

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

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ونقلت وكالة سما، مساء اليوم الخميس، عن وزارة الصحة الفلسطينية، أنه "تم إبلاغنا من الشؤون المدنية باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب عابود شمال غرب رام الله".واعتقلت القوات الإسرائيلية أحد الشباب المصابين في تلك الواقعة، رغم إصابته، في وقت انتقل المصابون الآخرون إلى المستشفيات الفلسطينية، ووصفت جراحهم بالمتوسطة والمستقرة.وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أكدت إطلاق قوات الجيش في الضفة الغربية على فلسطينيين، قتل أحدهم، وأصيب آخرون، خلال إلقائهما الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه مركبات المستوطنين على طريق "465" الاستيطاني.وكان آلاف الفلسطينيين قد شيعوا جثامين ثلاثة شبان قتلوا في اقتحام للجيش الإسرائيلي لمدينة جنين، صباح اليوم، وانطلق موكب تشييع الجثامين من أمام مستشفى جنين الحكومي.وحمل المشيعون الشبان الثلاثة صدقي زكارنة (29 عاماً)، وطارق الدمج (29 عاماً)، وعطا الشلبي (46 عاماً)، على الأكتاف ملفوفين بأعلام فلسطين، باتجاه دوار جنين الرئيس، بمشاركة شعبية وفصائلية على وقع الهتافات الرافضة لعمليات التصفية من قبل القوات الاسرائيلية لعناصر المقاومة الفلسطينية.وتخلل مسيرات تشييع القتلى الثلاثة، هتافات وطنية تدعو لتصعيد المقاومة ضد الجيش الاسرائيلي، وهتافات تؤكد على أهمية الوحدة الوطنية، بينما رفعت أعلام فلسطين ورايات الفصائل، وأطلق مسلحون ملثمون الرصاص بالهواء تحية لروح الشبان الثلاثة. وقال جمال حويل عضو المجلس الثوري لحركة فتح لوكالة " سبوتنيك":وكانت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها ونشرت قناصة على أسطح المباني المرتفعة، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة بين الشبان والقوات الاسرائيلية، التي أطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه المواطنين وسيارة إسعاف قبل انسحابها.ويقول أشرف أبو الراكز أحد سكان مخيم جنين وشاهد على ما حدث خلال الاقتحام لـ " سبوتنيك": وبالتزامن مع التشييع، عمّ الإضراب الشامل مدينة جنين ومخيمها وبلدة قباطية، وتم تعليق الدوام في المدارس والجامعات حدادا على أرواح القتلى الثلاثة، واستنكارًا لعمليات القوات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.وأدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، والذي أسفر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن مقتل أربعة فلسطينيين في جنين ورام الله، وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أن" قوات الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي بعرض الحائط، من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي، وتكثيف الاستيطان الذي يعد بكل أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية".

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