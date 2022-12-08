مقتل وإصابة 5 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في رام الله
© Sputnik . Abed.K Bayتشيع فلسطينيين قتلا في عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين شمال الضفة الغربية
© Sputnik . Abed.K Bay
قتل شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، مساء اليوم الخميس؛ جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاههم قرب قرية عابود، غربي مدينة رام الله.
ونقلت وكالة سما، مساء اليوم الخميس، عن وزارة الصحة الفلسطينية، أنه "تم إبلاغنا من الشؤون المدنية باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب عابود شمال غرب رام الله".
شاهد| مصادر محلية: "مكان إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة عابود غرب رام الله قبل قليل". pic.twitter.com/j2KEZpooQ1— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2022
واعتقلت القوات الإسرائيلية أحد الشباب المصابين في تلك الواقعة، رغم إصابته، في وقت انتقل المصابون الآخرون إلى المستشفيات الفلسطينية، ووصفت جراحهم بالمتوسطة والمستقرة.
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي قد أكدت إطلاق قوات الجيش في الضفة الغربية على فلسطينيين، قتل أحدهم، وأصيب آخرون، خلال إلقائهما الحجارة والزجاجات الحارقة تجاه مركبات المستوطنين على طريق "465" الاستيطاني.
פלסטיני נהרג מאש צה"ל ופלסטיני נוסף נפצע בינוני, לאחר שידו אבנים ובקבוקי צבע על מכוניות ישראליות סמוך לעופרים בשומרון@Doron_Kadosh— גלצ (@GLZRadio) December 8, 2022
وكان آلاف الفلسطينيين قد شيعوا جثامين ثلاثة شبان قتلوا في اقتحام للجيش الإسرائيلي لمدينة جنين، صباح اليوم، وانطلق موكب تشييع الجثامين من أمام مستشفى جنين الحكومي.
وحمل المشيعون الشبان الثلاثة صدقي زكارنة (29 عاماً)، وطارق الدمج (29 عاماً)، وعطا الشلبي (46 عاماً)، على الأكتاف ملفوفين بأعلام فلسطين، باتجاه دوار جنين الرئيس، بمشاركة شعبية وفصائلية على وقع الهتافات الرافضة لعمليات التصفية من قبل القوات الاسرائيلية لعناصر المقاومة الفلسطينية.
وتخلل مسيرات تشييع القتلى الثلاثة، هتافات وطنية تدعو لتصعيد المقاومة ضد الجيش الاسرائيلي، وهتافات تؤكد على أهمية الوحدة الوطنية، بينما رفعت أعلام فلسطين ورايات الفصائل، وأطلق مسلحون ملثمون الرصاص بالهواء تحية لروح الشبان الثلاثة.
شاهد| اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة سلواد شرق رام الله. pic.twitter.com/YCm9apxS6k— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 8, 2022
وقال جمال حويل عضو المجلس الثوري لحركة فتح لوكالة " سبوتنيك":
الشهداء الثلاثة الذين سقطوا من مخيم جنين ومدينة جنين وبلدة قباطية شكلوا نموذجاً للوحدة في هذه المحافظة في صد الاحتلال المتعطش لسفك الدماء، في محاولة لإقامة دولة المستوطنين على ما تبقى من فلسطين التاريخية ، ولكن هؤلاء الابطال وكل أبناء الشعب الفلسطيني سيقفون بالمرصاد لمخططات الاحتلال، والجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني ستزيدنا صلابة وقوة لصد جميع المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني فوق أرضه.
وكانت قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها ونشرت قناصة على أسطح المباني المرتفعة، ودارت مواجهات واشتباكات عنيفة بين الشبان والقوات الاسرائيلية، التي أطلقت الرصاص الحي بكثافة باتجاه المواطنين وسيارة إسعاف قبل انسحابها.
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى جنين الثلاثة والحداد يعم المدينة
آلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى جنين الثلاثة والحداد يعم المدينة
© Sputnik . Ajwad Jradat
ويقول أشرف أبو الراكز أحد سكان مخيم جنين وشاهد على ما حدث خلال الاقتحام لـ " سبوتنيك":
قام جيش الاحتلال بصحبة جرافة عسكرية باقتحام المخيم، لكن المقاومين استطاعوا بعبوة ناسفة تعطيل الجرافة، ثم أطلق الجيش الإسرائيلي صاروخا على منزلي، ليدمر محتويات المنزل، بالرغم من أنَّ بيتي كان فارغاً من المقاومين، وقد تضرر المنزل بشكل كامل، وهربت وعائلتي من المدخل الآخر للمنزل، ولم يصب أحد منا بأذى.
وبالتزامن مع التشييع، عمّ الإضراب الشامل مدينة جنين ومخيمها وبلدة قباطية، وتم تعليق الدوام في المدارس والجامعات حدادا على أرواح القتلى الثلاثة، واستنكارًا لعمليات القوات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
© Sputnik . Ajwad Jradatآلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى جنين الثلاثة والحداد يعم المدينة
آلاف الفلسطينيين يشيعون قتلى جنين الثلاثة والحداد يعم المدينة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، والذي أسفر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عن مقتل أربعة فلسطينيين في جنين ورام الله، وأكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أن" قوات الاحتلال تواصل ضرب قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي بعرض الحائط، من خلال استمرارها بمسلسل القتل اليومي، وتكثيف الاستيطان الذي يعد بكل أشكاله غير قانوني ولا شرعية له على الأرض الفلسطينية".