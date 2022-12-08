https://sputnikarabic.ae/20221208/مقتل-3-فلسطينيين-برصاص-الجيش-الإسرائيلي-خلال-اقتحامه-مدينة-جنين-ومخيمها-1070970080.html
مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها
مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة مواطنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T07:47+0000
2022-12-08T07:47+0000
2022-12-08T07:47+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن "الشهداء الثلاثة هم: صدقي صديق زكارنة من الحي الشرقي في مدينة جنين (29 عاما)، وطارق فوزي الدمج من مخيم جنين (29 عاما)، وعطا ياسين محمود الشلبي من بلدة قباطية جنوب جنين (46 عاما)".وأضافت أنه "بارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة".وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت إن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المرتفعة".وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة جنين، إضرابا شاملا "حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، داعية كافة المواطنين للمشاركة في تشييع جثامينهم.
https://sputnikarabic.ae/20221201/حماس-المقاومة-ستجد-الطريقة-المناسبة-للرد-على-جريمة-قتل-إثنين-من-المقاومين-في-جنين-1070722617.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، مقتل ثلاثة مواطنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة جنين ومخيمها.
وأفادت وكالة
الأنباء الفلسطينية بأن "الشهداء الثلاثة هم: صدقي صديق زكارنة من الحي الشرقي في مدينة جنين (29 عاما)، وطارق فوزي الدمج من مخيم جنين (29 عاما)، وعطا ياسين محمود الشلبي من بلدة قباطية جنوب جنين (46 عاما)".
وأضافت أنه "بارتقاء الشهداء الثلاثة في جنين ومخيمها يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 216 شهيدا، بينهم 164 في الضفة الغربية، و52 في قطاع غزة".
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قالت إن "قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة على أسطح عدد من المنازل والبنايات المرتفعة".
وأعلنت القوى الوطنية والاسلامية في محافظة جنين، إضرابا شاملا "حدادا على أرواح الشهداء، وتنديدا بجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني"، داعية كافة المواطنين للمشاركة في تشييع جثامينهم.