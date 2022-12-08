https://sputnikarabic.ae/20221208/هجان-فيلم-يتناول-أحد-أبرز-مكونات-تراث-الثقافة-السعودية-1070978331.html
"هجان"... فيلم يتناول أحد أبرز مكونات تراث الثقافة السعودية
"هجان"... فيلم يتناول أحد أبرز مكونات تراث الثقافة السعودية
عاد المخرج المصري أبو بكر شوقي، للساحة بفيلم "هجان" وهو من إنتاج مصري سعودي مشترك، بعد أن قدم شوقي فيلم "يوم الدين"، الذي لقي رواجا مهرجانات في عام 2018. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T11:16+0000
2022-12-08T11:16+0000
2022-12-08T11:16+0000
مجتمع
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قالت مجلة "فارايتي" إن فيلم "هجان" الذي كان يُطلق عليه سابقا "بحر الرمال" يجسد رحلة عبر الصحراء، لكن هذه المرة بطلالها صبي وجمله.وحول الفيلم، قال المنتج المصري محمد حفظي إن "الإبل تشكل جزء كبير من تراث الثقافة السعودية"، مشيرا إلى أن الصبي بطل قصة الفيلم يُلقى عن غير قصد في عالم سباقات الهجن، رغم أنه لم يكن في نيته أن يصبح فارسا في البطولة، لكن بطريقة ما كان عليه أن يفعل ذلك من أجل البقاء، واختتم قائلا "أعتقد أنها قصة مؤثرة للغاية".ونشأ مشروع فيلم "هجان" على يد رئيس مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، ماجد الزيد السمان، الذي ابتكر الفكرة، وكتب سيناريو الفيلم الكاتب المصري عمر شامة والكاتب السعودي مفرج المجفل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
"هجان"... فيلم يتناول أحد أبرز مكونات تراث الثقافة السعودية
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عاد المخرج المصري أبو بكر شوقي، للساحة بفيلم "هجان" وهو من إنتاج مصري سعودي مشترك، بعد أن قدم شوقي فيلم "يوم الدين"، الذي لقي رواجا مهرجانات في عام 2018.
قالت مجلة
"فارايتي" إن فيلم "هجان" الذي كان يُطلق عليه سابقا "بحر الرمال" يجسد رحلة عبر الصحراء، لكن هذه المرة بطلالها صبي وجمله.
وحول الفيلم، قال المنتج المصري محمد حفظي إن "الإبل تشكل جزء كبير من تراث الثقافة السعودية"، مشيرا إلى أن الصبي بطل قصة الفيلم يُلقى عن غير قصد في عالم سباقات الهجن، رغم أنه لم يكن في نيته أن يصبح فارسا في البطولة، لكن بطريقة ما كان عليه أن يفعل ذلك من أجل البقاء، واختتم قائلا "أعتقد أنها قصة مؤثرة للغاية".
وأضاف حفظي إن "هذا النوع من المزيج شيء أتخيل أنك ستشاهده كثيرا في السينما السعودية، بالنظر إلى أنها لا تزال، بشكل أو بآخر، في مهدها، على الرغم من وجود الكثير من الممثلين بالفعل".
ونشأ مشروع فيلم "هجان" على يد رئيس مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي "إثراء"، ماجد الزيد السمان، الذي ابتكر الفكرة، وكتب سيناريو الفيلم الكاتب المصري عمر شامة والكاتب السعودي مفرج المجفل.