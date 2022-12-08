https://sputnikarabic.ae/20221208/هدد-بالرحيل-صحيفة-برتغالية-تفجر-مفاجأة-بشأن-رونالدو-1070984422.html
"هدد بالرحيل"... صحيفة برتغالية تفجر مفاجأة بشأن رونالدو
"هدد بالرحيل"... صحيفة برتغالية تفجر مفاجأة بشأن رونالدو
أشار تقرير إعلامي أن نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدد بالرحيل عن معسكر المنتخب في قطر. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T12:48+0000
2022-12-08T12:48+0000
2022-12-08T12:48+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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وفجرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية مفاجأة بسبب عدم رضا النجم البرتغالي من قرار مدربه فرناندو سانتوس بإجلاسه على مقاعد البدلاء في لقاء سويسرا، مما دفعه للتهديد بالرحيل عن المعسكر.وتأهل منتخب البرتغال لدور الـ8 بعد انتصاره على سويسرا بـ6 أهداف لهدف، واكتفى رونالدو بتسجيل هدف واحد مع البرتغال في مونديال قطر حتى الآن، وقد سُجل ذلك من ركلة جزاء أمام غانا.ويعيش اللاعب مرحلة صعبة في مسيرته المهنية، وبخاصة بعد إنهاء عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد.ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.وكشفت تقارير، في وقت سابق، أن نجم كرة القدم البرتغالي، تلقى عرضا ضخما من نادي النصر السعودي مقابل الانضمام إلى صفوفه، بعد رحيله عن نادي مانشستر يونايتد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
"هدد بالرحيل"... صحيفة برتغالية تفجر مفاجأة بشأن رونالدو
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أشار تقرير إعلامي أن نجم المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدد بالرحيل عن معسكر المنتخب في قطر.
وفجرت صحيفة "ريكورد" البرتغالية مفاجأة بسبب
عدم رضا النجم البرتغالي من قرار مدربه فرناندو سانتوس بإجلاسه على مقاعد البدلاء في لقاء سويسرا، مما دفعه للتهديد بالرحيل عن المعسكر.
وتأهل منتخب البرتغال لدور الـ8 بعد انتصاره على سويسرا بـ6 أهداف لهدف، واكتفى رونالدو بتسجيل هدف واحد مع البرتغال في مونديال قطر حتى الآن، وقد سُجل ذلك من ركلة جزاء أمام غانا.
ويعيش اللاعب مرحلة صعبة في مسيرته المهنية، وبخاصة بعد إنهاء عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد.
ووفقا لصحيفة
"ديلي ميل" البريطانية، فإن رونالدو قد وافق على عرض قيمته 172.9 مليون جنيه إسترليني سنويا من نادي النصر السعودي.
وكشفت تقارير، في وقت سابق، أن نجم كرة القدم البرتغالي، تلقى عرضا ضخما من نادي النصر السعودي مقابل الانضمام إلى صفوفه، بعد رحيله عن نادي مانشستر يونايتد.