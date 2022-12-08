https://sputnikarabic.ae/20221208/وزارة-الدفاع-في-إستونيا-تعلن-إرسال-الولايات-المتحدة-سرية-مشاة-ومنظومة-صواريخ-هيمارز-إلى-تالين-1070994575.html

وزارة الدفاع في إستونيا تعلن إرسال الولايات المتحدة سرية مشاة ومنظومة صواريخ "هيمارز" إلى تالين

وزارة الدفاع في إستونيا تعلن إرسال الولايات المتحدة سرية مشاة ومنظومة صواريخ "هيمارز" إلى تالين

أكد بيان صادر عن وزارة الدفاع الإستونية أن الولايات المتحدة الأمريكية سترسل سرية مشاة ، فصيلة هيمارز إلى إستونيا. 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T14:50+0000

2022-12-08T14:50+0000

2022-12-08T14:50+0000

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موسكو- سبوتنيك. ووفقا للبيان اللصادر اليوم الخميس، قالت الوزارة إن الولايات المتحدة سترسل سرية مشاة ونظام صواريخ "هيمارز" متعدد الإطلاق إلى إستونيا في الأسابيع المقبلة، لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي وسط الأزمة الأوكرانية.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تعهد خلال قمة الناتو في مدريد في يونيو/ حزيران الماضي، ببناء أصول عسكرية أمريكية في دول البلطيق وضمان الوجود الدائم للبلاد في المنطقة، وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول، وقعت تالين عقدًا بقيمة 200 مليون دولار مع واشنطن لشراء أنظمة هيمارز.وأوضح البيان أنه وفي الأسابيع المقبلة، ستنشر الولايات المتحدة قوات تناوب إضافية في إستونيا من أجل تعزيز الدفاعات الأمامية للناتو وزيادة أمن حلفائها"، مضيفة أن الانتشار سيتألف من "مشاة شركة وفصيلة هيمارز، فضلاً عن معدات وأنظمة القيادة والتحكم المرتبطة بها".وأضاف بيفكور: "نتوقع أن نتلقى أنظمة هيمارز الخاصة بنا بحلول عام 2025، لذا فإن القدرة على التعلم مبكرًا مع القوات الأمريكية سيجعل العمل أكثر سلاسة ويكسبنا وقتًا".وجاء في البيان أن وحدة عسكرية أمريكية ستشارك في مناورات مشتركة مع قوات الدفاع الإستونية، حيث من المقرر أيضا أن يقيم الطرفان هيكلا فرعيا في إستونيا في إطار حلف شمال الأطلسي.وقال الوزير إن "الفرقة الإستونية ستتلقى تدريبًا صارمًا لتطوير استعدادها وقابليتها للتشغيل المتبادل مع أقرب حلفائنا من أجل الدفاع عن إستونيا والتحالف".ورداً على إطلاق روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، أعلن الناتو عن خططه لزيادة تعزيز جناح الحلف من خلال إرسال قوات إضافية إلى المنطقة ووضعها في حالة تأهب قصوى.طالع أيضا: إستونيا تصادق على اتفاقية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

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https://sputnikarabic.ae/20220912/إستونيا-تعلن-وصول-وحدة-الناتو-الدنماركية-مع-دبابات-ليوبارد-2a7-1067658988.html

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