https://sputnikarabic.ae/20221208/وزارة-الطاقة-التقلبات-المحتملة-لإنتاج-النفط-في-روسيا-بسبب-سقف-السعر-لن-تكون-حادة--1070973132.html
وزارة الطاقة: التقلبات المحتملة لإنتاج النفط في روسيا بسبب "سقف السعر" لن تكون حادة
وزارة الطاقة: التقلبات المحتملة لإنتاج النفط في روسيا بسبب "سقف السعر" لن تكون حادة
صرح وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف، بأنه من السابق لأوانه تقييم التأثير على الميزانية الروسية من خلال إدخال سقف أسعار للنفط، مؤكدا أنه يجري التحضير لرد... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T09:13+0000
2022-12-08T09:13+0000
2022-12-08T09:13+0000
روسيا
سقف
قطاع الطاقة
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وقال سوليانوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس "من السابق لأوانه الحديث عن التأثير على الميزانية"، مضيفا أن هذه آلية غير سوقية على الإطلاق.وأشار إلى أن الإجراءات غير السوقية تشوه السوق - وهذا سيؤثر إما على أسعار المواد الخام أو حجم المعروض منها.في غضون ذلك، صرح بافيل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي، للصحفيين بأن التقلبات المحتملة في إنتاج النفط في روسيا بسبب سقف الأسعار لن تكون حرجة، "معظم الأسواق متاحة لبضائعنا على أسس سوقية مناسبة، والتقلبات المحتملة في إنتاج النفط ليست حرجة ولن تتجاوز تقلبات الربيع".وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو لن تقبل سقفا لأسعار النفط الروسي، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.وفرضت الدول الغربية 8 حزم من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية وعرقلة أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20221205/الكرملين-موسكو-تعد-ردا-على-فرض-سقف-لسعر-النفط-الروسي-وهذا-لن-يؤثر-على-العملية-العسكرية-1070862784.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سقف, قطاع الطاقة
وزارة الطاقة: التقلبات المحتملة لإنتاج النفط في روسيا بسبب "سقف السعر" لن تكون حادة
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صرح وزير المالية الروسي أنتون سيلوانوف، بأنه من السابق لأوانه تقييم التأثير على الميزانية الروسية من خلال إدخال سقف أسعار للنفط، مؤكدا أنه يجري التحضير لرد جوابي على الخطوة الغربية.
وقال سوليانوف في تصريحات صحفية اليوم الخميس "من السابق لأوانه الحديث عن التأثير على الميزانية"، مضيفا أن هذه آلية غير سوقية على الإطلاق.
وتابع "الآن تتخذ الحكومة الروسية إجراءات جوابية. وكما ذكر رئيس روسيا الاتحادية، لن نوقع عقودا تشير إلى تنظيم الأسعار وسقف الأسعار. وفي المستقبل القريب، سوف تجيب روسيا على القرارات التي تتخذها بخصوص سقف الأسعار".
وأشار إلى أن الإجراءات غير السوقية تشوه السوق - وهذا سيؤثر إما على أسعار المواد الخام أو حجم المعروض منها.
في غضون ذلك، صرح بافيل سوروكين نائب وزير الطاقة الروسي، للصحفيين بأن التقلبات المحتملة في إنتاج النفط في روسيا بسبب سقف الأسعار لن تكون حرجة، "معظم الأسواق متاحة لبضائعنا على أسس سوقية مناسبة، والتقلبات المحتملة في إنتاج النفط ليست حرجة ولن تتجاوز تقلبات الربيع".
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد أعلن في وقت سابق، أن موسكو لن تقبل سقفا لأسعار النفط الروسي
، حتى لو اضطرت إلى خفض الإنتاج.
وأضاف نوفاك، أن مثل هذه القيود تعد تدخلاً في أدوات السوق، وروسيا مستعدة للعمل فقط مع المستهلكين الذين يعملون وفقا لظروف السوق.
وفرضت الدول الغربية 8 حزم من العقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في محاولة للضغط على موسكو لوقف العملية وعرقلة أهدافها.