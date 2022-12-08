https://sputnikarabic.ae/20221208/وزيرة-الخارجية-الفرنسية-تزور-المغرب-تمهيدا-لزيارة-ماكرون-1070984097.html
وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب تمهيدا لزيارة ماكرون
وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب تمهيدا لزيارة ماكرون
أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن الوزيرة، كاترين كولونا، ستزور المغرب في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك تمهيدا لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T12:34+0000
2022-12-08T12:34+0000
2022-12-08T12:34+0000
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ومن المنتظر أن تستمر زيارة كولونا للمملكة المغربية يومين، تبحث خلالهما مع المسؤولين المغاربة مسألة التأشيرات الشائكة، إلى جانب إعداد مشروع برنامج لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة في يناير/ كانون الثاني.يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت تقارير إعلامية إن وزارة الداخلية الفرنسية تستعد لطرد أئمة مغاربة ضمن تنفيذها خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواجهة ما أسماه "الانفصالية الإسلامية".ووفقا لصحيفة "ميديابارت" الفرنسية، فإنه بعد صدور قرار مجلس الدولة المصادقة على طرد الإمام حسن إكويسن (مغربي الجنسية)، كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن جزء من برنامجه على الهواء مباشرة من مكاتب المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI).وقال دارمانين: "هل هناك أئمة إيكويوسن آخرون؟ الجواب هو نعم"، مشيرًا إلى أن هناك عمل بالفعل على صياغة "قائمة" بـ "الدعاة"، أو رؤساء المراكز والجمعيات المحرضين، لافتا إلى أنهم "أقل من مائة شخص"، مشددا على أنهم سوف يلقون نفس المصير.وقال وزير الدّاخلية الفرنسي: "إن الحصول على الجنسية الفرنسية والإقامة في هذا البلد لسنوات لا يعني أننا سنتسامح مع المتطرفين"، مضيفا: "سنعمل على طردهم ولدينا لائحة جاهزة بأسمائهم".
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فرنسا , أخبار المغرب اليوم
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وزيرة الخارجية الفرنسية تزور المغرب تمهيدا لزيارة ماكرون
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن الوزيرة، كاترين كولونا، ستزور المغرب في 15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك تمهيدا لزيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبلاد.
ومن المنتظر أن تستمر زيارة كولونا للمملكة المغربية يومين، تبحث خلالهما مع المسؤولين المغاربة مسألة التأشيرات الشائكة، إلى جانب إعداد مشروع برنامج لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقررة في يناير/ كانون الثاني.
وأوضحت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية أن "الوزيرة ستصل مساء يوم 15 وستعقد اجتماعا في اليوم التالي مع نظيرها ناصر بوريطة، سيناقشان فيه كافة مواضيع العلاقات الثنائية، مؤكدة بشكل خاص ملف التأشيرات.
يذكر أنه في سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت تقارير إعلامية إن وزارة الداخلية الفرنسية تستعد لطرد أئمة مغاربة ضمن تنفيذها خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمواجهة ما أسماه "الانفصالية الإسلامية".
ووفقا لصحيفة "ميديابارت" الفرنسية، فإنه بعد صدور قرار مجلس الدولة المصادقة على طرد الإمام حسن إكويسن (مغربي الجنسية)، كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن جزء من برنامجه على الهواء مباشرة من مكاتب المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI).
وقال دارمانين: "هل هناك أئمة إيكويوسن آخرون؟ الجواب هو نعم"، مشيرًا إلى أن هناك عمل بالفعل على صياغة "قائمة" بـ "الدعاة"، أو رؤساء المراكز والجمعيات المحرضين، لافتا إلى أنهم "أقل من مائة شخص"، مشددا على أنهم سوف يلقون نفس المصير.
وقال وزير الدّاخلية الفرنسي: "إن الحصول على الجنسية الفرنسية والإقامة
في هذا البلد لسنوات لا يعني أننا سنتسامح مع المتطرفين"، مضيفا: "سنعمل على طردهم ولدينا لائحة جاهزة بأسمائهم".