https://sputnikarabic.ae/20221208/وزير-الطاقة-إنشاء-مركز-إقليمي-في-السعودية-للمصانع-الصينية-1070967461.html
وزير الطاقة: إنشاء مركز إقليمي في السعودية للمصانع الصينية لتعزيز التعاون
وزير الطاقة: إنشاء مركز إقليمي في السعودية للمصانع الصينية لتعزيز التعاون
أشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى أن العلاقات بين السعودية والصين شهدت نقلة نوعية عكست اهتمام قيادتي البلدين وحرصهما على... 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T06:48+0000
2022-12-08T06:48+0000
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ولفت الوزير إلى أن الصين أصبحت الوجهة الأولى للصادرات السعودية، بما يشمل الصادرات النفطية وغير النفطية.مؤكدا حرص الجانبين على العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، موضحا أهمية تبادل الآراء بينهما باستمرار، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالميًا، وأثر التعاون بين البلدين في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، وسعيهما الدائم لاستمرار التواصل الفعّال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، مسشددا على أن السعودية ستظل في هذا المجال، شريك الصين الموثوق به والمعوّل عليه.وأكد حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الصين من الدول الرائدة ومن أكبر المصنّعين في هذا المجال، وأنها لذلك، تُعدّ أحد أهم الشركاء لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في السعودية، الذي يشهد تطورًا كبيرًا، حيث تستهدف المملكة أن يصبح نصيب الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء 50% بحلول عام 2030، بحسب ما نشرت صحيفة "عكاظ".يذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وصل يوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، لعقد لقاءات قمة مع عدد من قادة الدول العربية.وكان في استقبال الرئيس الصيني، بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، والسفير السعودي لدى الصين، عبد الرحمن بن أحمد الحربي، والسفير الصيني في الرياض، تشن وي تشينغ.
https://sputnikarabic.ae/20221206/توقيع-أكثر-من-20-اتفاقية-بمليارات-الدولارات-خلال-زيارة-الرئيس-الصيني-للسعودية-1070916974.html
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وزير الطاقة: إنشاء مركز إقليمي في السعودية للمصانع الصينية لتعزيز التعاون
06:48 GMT 08.12.2022 (تم التحديث: 07:00 GMT 08.12.2022) تابعنا عبر
أشار وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى أن العلاقات بين السعودية والصين شهدت نقلة نوعية عكست اهتمام قيادتي البلدين وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات.
ولفت الوزير إلى أن الصين أصبحت الوجهة الأولى للصادرات السعودية، بما يشمل الصادرات النفطية وغير النفطية.
مؤكدا حرص الجانبين على العمل لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة، موضحا أهمية تبادل الآراء بينهما باستمرار، بصفتهما من أهم الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة عالميًا، وأثر التعاون بين البلدين في المحافظة على استقرار سوق البترول العالمية، وسعيهما الدائم لاستمرار التواصل الفعّال، وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المستقبلية، مسشددا على أن السعودية ستظل في هذا المجال، شريك الصين الموثوق به والمعوّل عليه.
وتطرق الوزير لسعي البلدين لتعزيز التعاون في سلاسل إمدادات قطاع الطاقة، عن طريق إنشاء مركز إقليمي في السعودية، للمصانع الصينية، للاستفادة من موقع المملكة المميز بين ثلاث قارات.
وأكد حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مجال الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الصين من الدول الرائدة ومن أكبر المصنّعين في هذا المجال، وأنها لذلك، تُعدّ أحد أهم الشركاء لتعزيز قطاع الطاقة المتجددة في السعودية، الذي يشهد تطورًا كبيرًا، حيث تستهدف المملكة أن يصبح نصيب الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الوطني المُستخدم في إنتاج الكهرباء 50% بحلول عام 2030، بحسب ما
نشرت صحيفة "عكاظ".
يذكر أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، وصل يوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، لعقد لقاءات قمة مع عدد من قادة الدول العربية.
وكان في استقبال الرئيس الصيني، بمطار الملك خالد الدولي، أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبد العزيز، ووزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، والسفير السعودي لدى الصين، عبد الرحمن بن أحمد الحربي، والسفير الصيني في الرياض، تشن وي تشينغ.