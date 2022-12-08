https://sputnikarabic.ae/20221208/وصول-المواطن-الروسي-فيكتور-بوت-إلى-موسكو-بعد-صفقة-لتبادل-سجناء-مع-أمريكا-1071003548.html

وصول المواطن الروسي فيكتور بوت إلى موسكو بعد صفقة "تبادل سجناء" مع أمريكا

وصول المواطن الروسي فيكتور بوت إلى موسكو بعد صفقة "تبادل سجناء" مع أمريكا

وصل المواطن الروسي فيكتور بوت، اليوم الجمعة، إلى موسكو، بعد الإفراج من قبل الولايات المتحدة في صفقة التبادل التي ترتب عليها إطلاق سراح لاعبة كرة السلة... 08.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-08T22:01+0000

2022-12-08T22:01+0000

2022-12-08T22:01+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

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موسكو- سبوتنيك. وهبطت الطائرة التي نقلت المواطن الروسي القادمة من مطار أبو ظبي الدولي، في مطار فنوكوفو- 2 في موسكو، وفقا لوسائل إعلام روسية.أفادت الخارجية الروسية أمس الخميس، بإتمام صفقة التبادل واستلام الروسي فيكتور بوت مقابل تسليم لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غراينر، المحتجزة في روسيا، في صفقة "تبادل سجناء" جرت في مطار أبو ظبي.وقال بوت بعد هبوط طائرته: "لقد فعلتها، هذا هو الشيء الأكثر أهمية، لقد أيقظوني في منتصف الليل وقالوا ’استعد‘. لم تكن هناك معلومات محددة مسبقا (عن التبادل). كان واضحا كيف كان الوضع يتطور".وأضاف أنه لم يكن لديه الوقت لتوديع أي شخص في السجن بعد فوات الأوان. لم يتحدث بوت عن خططه للمستقبل. أثناء وجوده على متن الطائرة، قال بوت إنه نُقل مباشرة من زنزانة سجن في الولايات المتحدة لتبادل الأسرى.وأضاف، بحسب مقطع فيديو نشره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "لقد أخذت من الزنزانة مباشرة بكل أشيائي". وأشار إلى أن الطائرة ظلت تحلق لمدة سبع ساعات إلى مدينة مانشستر البريطانية، مع توقف لمدة ساعة في المدينة للتزود بالوقود، ثم سبع ساعات إلى الإمارات.في غضون ذلك، قالت آلا بوت، زوجة المواطن الروسي المفرج عنه، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إنها سعيدة للغاية لعائلة غراينر لأنهم سيلتقون مجددا ويجتمعون في عيد الميلاد.وذكرت: "بالنيابة عن عائلتنا، أود أن أقول لأقارب غراينر أني سعيدة جدا من أجلهم. في الواقع، إنها نعمة عظيمة لأي عائلة تحب ولم تر أحبابها لفترة طويلة، ومثل هذه المشاعر ليس لها جنسية فهي مشتركة بين جميع الناس، ولذلك أنا سعيدة للغاية لأنهم سيلتقون ويقضون عيد الميلاد معا كأسرة".اعتقل بوت عام 2008 بتهمة الإرهاب في بانكوك، تايلاند، في عملية مشتركة بين السلطات التايلاندية والأمريكية. وحُكم عليه بالسجن 25 عاما في أحد السجون الأمريكية عام 2012 بتهمة التآمر لقتل مواطنين أمريكيين ودعم الإرهاب ماليا. ينفي بوت كل الاتهامات.حكم على غراينر في روسيا بالسجن تسع سنوات وغرامة قدرها مليون روبل (16576 دولارا) في أوائل أغسطس/ آب بتهمة جلب مخدرات إلى البلاد بشكل غير قانوني، حيث ضبطت واعترفت بأنها جلبت معها عبوات من زيت الحشيش في فبراير/ شباط، لكنها أصرت على أنها لم تنوي خرق القانون.

https://sputnikarabic.ae/20221208/أنتونوف-موسكو-ستواصل-العمل-لتحرير-جميع-الروس-العالقين-في-السجون-الأمريكية-1071003386.html

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