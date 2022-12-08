https://sputnikarabic.ae/20221208/-مكتب-رئيس-البيرو-يعلن-استعادة-النظام-الدستوري-في-البلاد-1070966638.html
مكتب رئيس البيرو يعلن استعادة النظام الدستوري في البلاد
مكتب رئيس البيرو يعلن استعادة النظام الدستوري في البلاد
أعلن مكتب رئيس البيرو استعادة النظام الدستوري في البلاد وإلغاء حظر التجوال، الذي فرضه الرئيس المعزول بيدرو كاستيلو. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T05:09+0000
2022-12-08T05:09+0000
2022-12-08T05:09+0000
العالم
بيرو
عزل الرئيس
تعديل دستوري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103808/25/1038082519_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_1c3484bc6c6bff2bf5656214e5ee13ff.jpg
بوينس آيرس– سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الرئاسي: "بعد استعادة النظام الدستوري، يلغى حظر التجوال الذي تم فرضه بطريقة غير شرعية".وتشهد بيرو تقلبات سياسية خلال الأشهر الأخيرة وتحقيقات في قضايا فساد، وذلك منذ تولي كاستيلو منصبه في يوليو/ تموز من العام الماضي.وواجه كاستيلو اتهامات من المدعي العام في البلاد بتشكيل منظمة إجرامية في البلاد مسؤولة عن ممارسات فساد في البلاد للحصول على الأموال.ومنذ توليه الرئاسة عيّن كاستيلو 5 رؤساء للحكومة، وتظاهر ضده الآلاف مطالبين بإقالته من منصبه وكأن أكبر تلك الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.
https://sputnikarabic.ae/20221207/شرطة-بيرو-تعتقل-كاستيلو-بعد-قرار-البرلمان-بعزله-من-منصب-الرئيس-1070959759.html
بيرو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103808/25/1038082519_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_c3f3512cc280f78d2ea2fb1650913d84.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, بيرو, عزل الرئيس, تعديل دستوري
العالم, بيرو, عزل الرئيس, تعديل دستوري
مكتب رئيس البيرو يعلن استعادة النظام الدستوري في البلاد
تابعنا عبر
أعلن مكتب رئيس البيرو استعادة النظام الدستوري في البلاد وإلغاء حظر التجوال، الذي فرضه الرئيس المعزول بيدرو كاستيلو.
بوينس آيرس– سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الرئاسي: "بعد استعادة النظام الدستوري، يلغى حظر التجوال الذي تم فرضه بطريقة غير شرعية".
وكان كاستيلو، الأربعاء، قد حل البرلمان الذي كان يخطط بحث مسألة عزله من رئاسة البلاد. لكن اجتمع البرلمانيون واتخذوا قرار عزله.
وتشهد بيرو تقلبات سياسية خلال الأشهر الأخيرة وتحقيقات في قضايا فساد، وذلك منذ تولي كاستيلو منصبه في يوليو/ تموز من العام الماضي.
وواجه كاستيلو اتهامات من المدعي العام في البلاد بتشكيل منظمة إجرامية في البلاد مسؤولة عن ممارسات فساد في البلاد للحصول على الأموال.
ومنذ توليه الرئاسة عيّن كاستيلو 5 رؤساء للحكومة، وتظاهر ضده الآلاف مطالبين بإقالته من منصبه وكأن أكبر تلك الاحتجاجات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي.