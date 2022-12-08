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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221208/-مكتب-رئيس-بيرو-يعلن-استعادة-النظام-الدستوري-في-البلاد-1070966761.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 08.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-08T05:16+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جندي في الجيش الروسي خلال تدريبات عسكرية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص

05:16 GMT 08.12.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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05:16 GMT 08.12.2022
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بصواريخ هيمارس
أعلنت سلطات جمهورية دونستك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت قرية سياتيل بصواريخ هيمارس.
وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، في منشور عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم الخميس "تم تسجيل إطلاق نار من طرق القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه المنطقة السكنية سياتيل في مقاطعة أمفروسيسكي، تم إطلاق صاروخ واحد من طراز هيمارس "ام-142".
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