تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاص

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:16 GMT 08.12.2022
القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك بصواريخ هيمارس
أعلنت سلطات جمهورية دونستك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت قرية سياتيل بصواريخ هيمارس.
وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، في منشور عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم الخميس "تم تسجيل إطلاق نار من طرق القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه المنطقة السكنية سياتيل في مقاطعة أمفروسيسكي، تم إطلاق صاروخ واحد من طراز هيمارس "ام-142".