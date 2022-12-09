https://sputnikarabic.ae/20221209/أجمل-مشجعات-مونديال-قطر-2022-1071022425.html
أجمل مشجعات مونديال قطر 2022
أجمل مشجعات مونديال قطر 2022
تشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صورا مخصصة لعاشقات الرياضة الجميلات من مختلف دول العالم. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T15:13+0000
2022-12-09T15:13+0000
2022-12-09T15:15+0000
صور
وسائط متعددة
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يتبقى على "مونديال قطر 2022" أسبوعا واحدا، الذي سينتهي في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.شاهد أيضا - أظرف مشجعي مونديال قطر 2022وستقام المباراة النهائية للمسابقة قريباً جداً على الملعب الوطني في لوسيل، المصمم لـ 80 ألف متفرج.
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фото, صور, وسائط متعددة
أجمل مشجعات مونديال قطر 2022 15:13 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 15:15 GMT 09.12.2022) تابعنا عبر
تشاهدون في عرض ألبوم "سبوتنيك" صورا مخصصة لعاشقات الرياضة الجميلات من مختلف دول العالم.
يتبقى على "مونديال قطر 2022" أسبوعا واحدا، الذي سينتهي في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وستقام المباراة النهائية للمسابقة قريباً جداً على الملعب الوطني في لوسيل، المصمم لـ 80 ألف متفرج.
© AFP 2022 / Glyn Kirk
إحدى مشجعات المنتخب الإيراني تحضر مباراة المجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على ملعب الثمامة بالدوحة في 29 نوفمبر 2022.
إحدى مشجعات المنتخب الإيراني تحضر مباراة المجموعة الثانية في كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على ملعب الثمامة بالدوحة في 29 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Patricia de Melo Moreira مشجعات مكسيكيات وهن يرتدين زي "سومبريرو" إلى مباراة قطر 2022 في المجموعة الثالثة لكرة القدم بين المكسيك وبولندا على ملعب 974 بالدوحة في 22 نوفمبر 2022.
مشجعات مكسيكيات وهن يرتدين زي "سومبريرو" إلى مباراة قطر 2022 في المجموعة الثالثة لكرة القدم بين المكسيك وبولندا على ملعب 974 بالدوحة في 22 نوفمبر 2022.
© AFP 2022 / Glyn Kirk إحدى مشجعات كوستاريكا خلال مباراة المجموعة الخامسة لكأس العالم قطر 2022 بين إسبانيا وكوستاريكا على ملعب الثمامة بالدوحة في 23 نوفمبر 2022.
إحدى مشجعات كوستاريكا خلال مباراة المجموعة الخامسة لكأس العالم قطر 2022 بين إسبانيا وكوستاريكا على ملعب الثمامة بالدوحة في 23 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور مشجعات المنتخب البولندي قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين بولندا والأرجنتين.
مشجعات المنتخب البولندي قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين بولندا والأرجنتين.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور جماهير المنتخب الياباني قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين اليابان وكوستاريكا، 27 نوفمبر 2022
جماهير المنتخب الياباني قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين اليابان وكوستاريكا، 27 نوفمبر 2022
© AP Photo / Armando Franca البرتغالي كريستيانو رونالدو يقف لالتقاط صورة مع جوليانا، مشجعة من البرازيل، أثناء وصوله مع المنتخب البرتغالي في مطار لشبونة للمغادرة لكأس العالم في قطر، 18 نوفمبر 2022.
البرتغالي كريستيانو رونالدو يقف لالتقاط صورة مع جوليانا، مشجعة من البرازيل، أثناء وصوله مع المنتخب البرتغالي في مطار لشبونة للمغادرة لكأس العالم في قطر، 18 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور إحدى مشجعات منتخب الكاميرون قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين سويسرا والكاميرون، 24 نوفمبر 2022
إحدى مشجعات منتخب الكاميرون قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين سويسرا والكاميرون، 24 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Jung Yeon-je سيدة ترسم ألوان علم قطر على وجه إحدى مشجعات كرة القدم عند وصولهن إلى منطقة المشجعين في هيا لمشاهدة البث المباشر للمباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور في لوسيل، شمال الدوحة ، في 20 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
سيدة ترسم ألوان علم قطر على وجه إحدى مشجعات كرة القدم عند وصولهن إلى منطقة المشجعين في هيا لمشاهدة البث المباشر للمباراة الافتتاحية لكأس العالم 2022 بين قطر والإكوادور في لوسيل، شمال الدوحة ، في 20 نوفمبر 2022، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور فتاة تحمل العلم الوطني للبرتغال قبل انطلاق مباراة دور المجموعات بكأس العالم بين البرتغال وأوروغواي، 28 نوفمبر 2022
فتاة تحمل العلم الوطني للبرتغال قبل انطلاق مباراة دور المجموعات بكأس العالم بين البرتغال وأوروغواي، 28 نوفمبر 2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور مشجعات المنتخب البرازيلي قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين منتخبي البرازيل وصربيا، 24 نوفمبر 2022
مشجعات المنتخب البرازيلي قبل انطلاق مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين منتخبي البرازيل وصربيا، 24 نوفمبر 2022
© AFP 2022 / Mahmud Hams صورة لمشجعات الأرجنتين في سوق واقف في الدوحة، خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، في 26 نوفمبر 2022.
صورة لمشجعات الأرجنتين في سوق واقف في الدوحة، خلال بطولة كأس العالم قطر 2022، في 26 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور
متفرجات على منصة التتويج في مباراة دور المجموعات بكأس العالم بين هولندا وقطر، 29 نوفمبر 2022
متفرجات على منصة التتويج في مباراة دور المجموعات بكأس العالم بين هولندا وقطر، 29 نوفمبر 2022
© AP Photo / Manu Fernandez رد فعل إحدى مشجعات المنتخب الأرجنتيني بعد أن سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الافتتاحي لفريقه في مرمى المكسيك وهي تشاهد على شاشة عملاقة خلال مباراة كرة قدم في المجموعة C في كأس العالم بين الأرجنتين والمكسيك في مهرجان "فيفا" للمشجعين في الدوحة، قطر، 26 نوفمبر 2022.
رد فعل إحدى مشجعات المنتخب الأرجنتيني بعد أن سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الافتتاحي لفريقه في مرمى المكسيك وهي تشاهد على شاشة عملاقة خلال مباراة كرة قدم في المجموعة C في كأس العالم بين الأرجنتين والمكسيك في مهرجان "فيفا" للمشجعين في الدوحة، قطر، 26 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Themba Hadebe
مشجعة للمنتخب المكسيكي تشاهد خلال فترات الإحماء قبل مباراة كأس العالم للمجموعة C لكرة القدم بين المكسيك وبولندا، على ملعب 974 بالدوحة، قطر ، 22 نوفمبر 2022.
مشجعة للمنتخب المكسيكي تشاهد خلال فترات الإحماء قبل مباراة كأس العالم للمجموعة C لكرة القدم بين المكسيك وبولندا، على ملعب 974 بالدوحة، قطر ، 22 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور مشجعات قبل انطلاق مباريات كأس العالم في مرحلة المجموعات بين إنجلترا وإيران، 21 نوفمبر 2022
مشجعات قبل انطلاق مباريات كأس العالم في مرحلة المجموعات بين إنجلترا وإيران، 21 نوفمبر 2022
© AP Photo / Ebrahim Noroozi مشجعات كرة القدم الألمانية يهتفن لفريقهن خلال مباراة كأس العالم للمجموعة E لكرة القدم بين إسبانيا وألمانيا، في استاد البيت في الخور، قطر، 27 نوفمبر 2022.
مشجعات كرة القدم الألمانية يهتفن لفريقهن خلال مباراة كأس العالم للمجموعة E لكرة القدم بين إسبانيا وألمانيا، في استاد البيت في الخور، قطر، 27 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور مشجعة إيرانية قبل مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين ويلز وإيران، 25 نوفمبر 2022
مشجعة إيرانية قبل مباراة دور المجموعات لكأس العالم بين ويلز وإيران، 25 نوفمبر 2022
© AP Photo / Ariel Schalit مشجعات منتخب البرازيل لكرة القدم يقفزن لالتقاط صورة على طول كورنيش الدوحة في قطر، 23 نوفمبر 2022.
مشجعات منتخب البرازيل لكرة القدم يقفزن لالتقاط صورة على طول كورنيش الدوحة في قطر، 23 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Alijaz Rahi مشجعات أمريكيات يجلسن قبل كأس العالم، مباراة المجموعة الثانية لكرة القدم بين الولايات المتحدة وويلز، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة، قطر 21 نوفمبر 2022.
مشجعات أمريكيات يجلسن قبل كأس العالم، مباراة المجموعة الثانية لكرة القدم بين الولايات المتحدة وويلز، على ملعب أحمد بن علي بالدوحة، قطر 21 نوفمبر 2022.
© AP Photo / Hassan Ammar طفلة صغيرة تنتظر انطلاق مباراة كأس العالم للمجموعة H لكرة القدم بين كوريا الجنوبية والبرتغال، في استاد المدينة التعليمية في الريان، قطر، 2 ديسمبر 2022.
طفلة صغيرة تنتظر انطلاق مباراة كأس العالم للمجموعة H لكرة القدم بين كوريا الجنوبية والبرتغال، في استاد المدينة التعليمية في الريان، قطر، 2 ديسمبر 2022.
© AP Photo / Matthias Schrader مشجعات على المدرجات قبل انطلاق مباراة كأس العالم للمجموعة E لكرة القدم بين إسبانيا وألمانيا، على ملعب البيت في الخور، قطر، 27 نوفمبر 2022.
مشجعات على المدرجات قبل انطلاق مباراة كأس العالم للمجموعة E لكرة القدم بين إسبانيا وألمانيا، على ملعب البيت في الخور، قطر، 27 نوفمبر 2022.
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصور مشجعة المنتخب التونسي قبل انطلاق مباراة مرحلة المجموعات بكأس العالم بين تونس وأستراليا، 26 نوفمبر 2022
مشجعة المنتخب التونسي قبل انطلاق مباراة مرحلة المجموعات بكأس العالم بين تونس وأستراليا، 26 نوفمبر 2022
© AP Photo / Pavel Golovkin مشجعة على المدرج قبل انطلاق مباراة المجموعة الخامسة في كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا وألمانيا، في استاد البيت في الخور، قطر ، 27 نوفمبر 2022.
مشجعة على المدرج قبل انطلاق مباراة المجموعة الخامسة في كأس العالم لكرة القدم بين إسبانيا وألمانيا، في استاد البيت في الخور، قطر ، 27 نوفمبر 2022.