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https://sputnikarabic.ae/20221209/أردوغان-يناقش-مع-غازبروم-إمدادات-الغاز-وإنشاء-مركز-للغاز-في-تركيا-1071036384.html
أردوغان يناقش مع "غازبروم" إمدادات الغاز وإنشاء مركز للغاز في تركيا
أردوغان يناقش مع "غازبروم" إمدادات الغاز وإنشاء مركز للغاز في تركيا
استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، المدير التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية للغاز، أليكسي ميللر، في قصر "وحيد الدين" بمدينة إسطنبول التركية. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T19:49+0000
2022-12-09T19:49+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
روسيا
شركة غازبروم
العالم
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وفي لقائهما، ناقش ميللر مع أردوغان توريد الغاز الروسي للمستهلكين الأتراك، فضلا عن آفاق إنشاء مركز للغاز في البلاد، وفقا لما ذكرته شركة "غازبروم" عقب زيارة عمل قام بها وفدها إلى تركيا.وكتبت "غازبروم" عبر حسابها على "تليغرام": "ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بتوريد الغاز الروسي للمستهلكين الأتراك، فضلا عن آفاق إنشاء مركز للغاز في تركيا".وكان أليكسي ميللر، قد أكد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أن الخطوط الجديدة المحتمل إنشاؤها على خط الغاز "السيل التركي" (تركيش ستريم) ستستخدم مضخات روسية الصنع.وقال ميللر في تصريحات على القناة الروسية الأولى: "لن أقول الآن عدد الخطوط التي سوف تكون موجودة، يجب علينا أولاً أن نقرر، بالطبع، الحجم (حجم الضخ)".وتابع ميللر: "لكن، على أي حال، هذه قدرات نقل غاز جديدة عبر البحر الأسود، عبر خط السيل التركي، مع إنشاء مركز تجاري على حدود تركيا وحدود الاتحاد الأوروبي، أما بالنسبة للتوربينات، بالطبع، ستكون توربينات روسية الصنع".
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, شركة غازبروم, العالم
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, روسيا, شركة غازبروم, العالم

أردوغان يناقش مع "غازبروم" إمدادات الغاز وإنشاء مركز للغاز في تركيا

19:49 GMT 09.12.2022
© AFP 2022 / ADEM ALTANالرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام البرلمان التركي، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام البرلمان التركي، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
الرئيس رجب طيب أردوغان يلقي كلمة أمام البرلمان التركي، 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
© AFP 2022 / ADEM ALTAN
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استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، المدير التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية للغاز، أليكسي ميللر، في قصر "وحيد الدين" بمدينة إسطنبول التركية.
وفي لقائهما، ناقش ميللر مع أردوغان توريد الغاز الروسي للمستهلكين الأتراك، فضلا عن آفاق إنشاء مركز للغاز في البلاد، وفقا لما ذكرته شركة "غازبروم" عقب زيارة عمل قام بها وفدها إلى تركيا.
وكتبت "غازبروم" عبر حسابها على "تليغرام": "ناقش الاجتماع القضايا المتعلقة بتوريد الغاز الروسي للمستهلكين الأتراك، فضلا عن آفاق إنشاء مركز للغاز في تركيا".
وكان أليكسي ميللر، قد أكد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، أن الخطوط الجديدة المحتمل إنشاؤها على خط الغاز "السيل التركي" (تركيش ستريم) ستستخدم مضخات روسية الصنع.
وقال ميللر في تصريحات على القناة الروسية الأولى: "لن أقول الآن عدد الخطوط التي سوف تكون موجودة، يجب علينا أولاً أن نقرر، بالطبع، الحجم (حجم الضخ)".
وتابع ميللر: "لكن، على أي حال، هذه قدرات نقل غاز جديدة عبر البحر الأسود، عبر خط السيل التركي، مع إنشاء مركز تجاري على حدود تركيا وحدود الاتحاد الأوروبي، أما بالنسبة للتوربينات، بالطبع، ستكون توربينات روسية الصنع".
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