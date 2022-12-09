https://sputnikarabic.ae/20221209/إسرائيل-تعزز-تعاونها-مع-أمريكا-في-مجال-الدفاع-السيبراني-1071018648.html
إسرائيل تعزز تعاونها مع أمريكا في مجال الدفاع "السيبراني"
إسرائيل تعزز تعاونها مع أمريكا في مجال الدفاع "السيبراني"
أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبا مع الجيش الأمريكي بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الدفاع "السيبراني". 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T12:27+0000
2022-12-09T12:27+0000
2022-12-09T12:27+0000
إسرائيل
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وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن قوات الجيش أجرت تدريبا عسكريا مشتركا مع وحدة السايبر الأمريكية من أجل زيادة التعاون الثنائي في مجال الدفاع السيبراني.وأكدت الوزارة أن الجيشين الإسرائيلي والأمريكي اختتما، يوم أمس الخميس، تدريبا إلكترونيا في مجال "السايبر" يهدف إلى محاكاة العديد من السيناريوهات الحقيقية في المجال السيبراني، وتحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي للتهديدات السيبرانية المتزايدة، مع التركيز على التهديات المنطلقة من منطقة الشرق الأوسط.ولفتت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن هذا التدريب هو استمرار لتعاون الجيش الإسرائيلي القوي مع نظيره الأمريكي، وتعبيرا عن الشراكة المتنامية بين الطرفين، والذي ينعكس في الأنشطة العملياتية المشتركة والمكثفة في مختلف المجالات.ويذكر أنه في الثالث من شهر مارس/آذار الماضي، عززت وحدة السايبر الوطنية الإسرائيلية من تعاونها وتنسيقها مع وزارة الأمن الوطني الأمريكية.ذكرت مجلة يسرائيل ديفينس، أن وحدة السايبر الوطنية الإسرائيلية قد وقعت على اتفاقيتي تعاون في مجال الدفاع "السيبراني" والتكنولوجي مع وزارة الأمن الوطني الأمريكية "DHS"، حيث وقَّع على الاتفاقيتين، كل من رئيس وحدة السايبر الإسرائيلية غابي فورتنوي، ونائب وزير الاستراتيجية والسياسة والتخطيط في وزارة الأمن الوطني الأمريكية، روبرت سيلفرز.تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وحدة السايبر الوطنية الإسرائيلية والإدارة الأمريكية لأمن النقل "TSA"، والذي يهدف إلى تعزيز جهود التعاون في الدفاع السيبراني في قطاع النقل، بدعوى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال النقل بالتشديد على أمن قطاع الطيران المدني.وتضم مذكرة التعاون الأخيرة، تعاونا استخباراتيا وإجراء بحوث وتمارين مشتركة وبحث وتطوير، ومواصلة تبادل الخبراء التي تهدف إلى رصد وتقليص مخاطر تكنولوجية متطورة مثل الذكاء الصناعي، والحوسبة الكمية، والتشفير والملاحة واستخدام الأقمار الصناعية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار العالم الآن, الشرق الأوسط
إسرائيل, أخبار العالم الآن, الشرق الأوسط
إسرائيل تعزز تعاونها مع أمريكا في مجال الدفاع "السيبراني"
تابعنا عبر
أجرى الجيش الإسرائيلي تدريبا مع الجيش الأمريكي بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال الدفاع "السيبراني".
وذكرت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، على حسابها الرسمي في "تويتر"، أن قوات الجيش أجرت تدريبا عسكريا مشتركا مع وحدة السايبر الأمريكية من أجل زيادة التعاون الثنائي في مجال الدفاع السيبراني
.
وأكدت الوزارة أن الجيشين الإسرائيلي والأمريكي اختتما، يوم أمس الخميس، تدريبا إلكترونيا في مجال "السايبر" يهدف إلى محاكاة العديد من السيناريوهات الحقيقية في المجال السيبراني، وتحسين جاهزية الجيش الإسرائيلي للتهديدات السيبرانية
المتزايدة، مع التركيز على التهديات المنطلقة من منطقة الشرق الأوسط.
ولفتت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن هذا التدريب هو استمرار لتعاون الجيش الإسرائيلي القوي مع نظيره الأمريكي، وتعبيرا عن الشراكة المتنامية بين الطرفين، والذي ينعكس في الأنشطة العملياتية المشتركة والمكثفة في مختلف المجالات.
ويذكر أنه في الثالث من شهر مارس/آذار الماضي، عززت وحدة السايبر الوطنية الإسرائيلية من تعاونها وتنسيقها مع وزارة الأمن الوطني الأمريكية.
ذكرت مجلة يسرائيل ديفينس
، أن وحدة السايبر الوطنية الإسرائيلية قد وقعت على اتفاقيتي تعاون في مجال الدفاع "السيبراني" والتكنولوجي مع وزارة الأمن الوطني الأمريكية "DHS"، حيث وقَّع على الاتفاقيتين، كل من رئيس وحدة السايبر الإسرائيلية غابي فورتنوي، ونائب وزير الاستراتيجية والسياسة والتخطيط في وزارة الأمن الوطني الأمريكية، روبرت سيلفرز.
تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين وحدة السايبر الوطنية الإسرائيلية والإدارة الأمريكية لأمن النقل "TSA"، والذي يهدف إلى تعزيز جهود التعاون في الدفاع السيبراني
في قطاع النقل، بدعوى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مجال النقل بالتشديد على أمن قطاع الطيران المدني.
وتضم مذكرة التعاون الأخيرة، تعاونا استخباراتيا وإجراء بحوث وتمارين مشتركة وبحث وتطوير، ومواصلة تبادل الخبراء التي تهدف إلى رصد وتقليص مخاطر تكنولوجية متطورة مثل الذكاء الصناعي، والحوسبة الكمية، والتشفير والملاحة واستخدام الأقمار الصناعية.