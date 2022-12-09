https://sputnikarabic.ae/20221209/إيران-تطالب-أوروبا-بالتوقف-عن-استضافة-ودعم-وتشجيع-الإرهابيين-1071006528.html
إيران تطالب أوروبا بالتوقف عن "استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين"
إيران تطالب أوروبا بالتوقف عن "استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين"
طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بعض الدول والمسؤولين الأوروبيين بالتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T06:48+0000
2022-12-09T06:48+0000
2022-12-09T06:48+0000
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إيران
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وذكرت الخارجية الإيرانية في تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مساء أمس الخميس، أن حكومة بلادها تتعامل مع أعمال الشغب والعملية القضائية بأقصى درجات ضبط النفس، مقارنة بالكثير من الأنظمة الغربية التي تسيء إلى سمعة المحتجين السلميين والمتظاهرين وتقمعهم بعنف.وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي استخدمت أساليب متناسبة وقياسية ضد أعمال الشغب، وذلك ردا على ما أسمته بـ"تدخل بعض الدول والمسؤولين الأوروبيين في الشؤون الداخلية لبلادها، مطالبة هذه الدول بالكف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.ولفتت الوزارة إلى أن الأمن العام خط أحمر ولا يمكن التسامح مع الهجوم المسلح والتخريب، في وقت بعثت إلى تلك الدول التي تتدخل في شؤونها الداخلية الكف عن إظهار عدم نزاهتها والتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, إيران
إيران تطالب أوروبا بالتوقف عن "استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين"
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طالبت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بعض الدول والمسؤولين الأوروبيين بالتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.
وذكرت الخارجية الإيرانية في تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية في "تويتر"، مساء أمس الخميس، أن حكومة بلادها تتعامل مع أعمال الشغب والعملية القضائية بأقصى درجات ضبط النفس، مقارنة بالكثير من الأنظمة الغربية
التي تسيء إلى سمعة المحتجين السلميين والمتظاهرين وتقمعهم بعنف.
وأشارت الخارجية الإيرانية إلى أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي
استخدمت أساليب متناسبة وقياسية ضد أعمال الشغب، وذلك ردا على ما أسمته بـ"تدخل بعض الدول والمسؤولين الأوروبيين في الشؤون الداخلية لبلادها، مطالبة هذه الدول بالكف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.
ولفتت الوزارة إلى أن الأمن العام خط أحمر ولا يمكن التسامح مع الهجوم المسلح والتخريب، في وقت بعثت إلى تلك الدول التي تتدخل في شؤونها الداخلية الكف عن إظهار عدم نزاهتها والتوقف عن استضافة ودعم وتشجيع الإرهابيين.