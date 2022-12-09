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https://sputnikarabic.ae/20221209/استطلاع-75-في-المئة-من-الروس-يثقون-بالرئيس-فلاديمير-بوتين-1071010219.html
استطلاع: 75 في المئة من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين
استطلاع: 75 في المئة من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين
أظهر استطلاع أن 75 في المئة من الشعب الروسي يثق برئيسه فلاديمير بوتين، وأن 77 في المئة وصفوا عمله في منصبه بالجيد. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T08:27+0000
2022-12-09T08:27+0000
روسيا
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وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "أوبشيستفني منينيه"، فإن 77 في المئة وصفوا عمل الرئيس في منصبه بالجيد بينما 12 في المئة امتنعوا عن التصويت.هذا وتم اجراء الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول، وشمل الاستطلاع 1,5 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين 18 وما فوق، وشملت أكثر من 104 منطقة سكنية في 53 مقاطعة روسية.
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استطلاع: 75 في المئة من الروس يثقون بالرئيس فلاديمير بوتين

08:27 GMT 09.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev / الانتقال إلى بنك الصورالخط المباشر مع الرئيس فلاديمير بوتين - الحوار السنوي مع الشعب الروسي، موسكو 7 يونيو/ حزيران 2018
الخط المباشر مع الرئيس فلاديمير بوتين - الحوار السنوي مع الشعب الروسي، موسكو 7 يونيو/ حزيران 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentiev
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أظهر استطلاع أن 75 في المئة من الشعب الروسي يثق برئيسه فلاديمير بوتين، وأن 77 في المئة وصفوا عمله في منصبه بالجيد.
وبحسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "أوبشيستفني منينيه"، فإن 77 في المئة وصفوا عمل الرئيس في منصبه بالجيد بينما 12 في المئة امتنعوا عن التصويت.

كما أظهر الاستطلاع ثقة 75 في المئة بالرئيس الروسي، فيما 10 في المئة امتنعوا عن التصويت.

هذا وتم اجراء الاستطلاع في الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر/كانون الأول، وشمل الاستطلاع 1,5 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين 18 وما فوق، وشملت أكثر من 104 منطقة سكنية في 53 مقاطعة روسية.
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