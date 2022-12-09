https://sputnikarabic.ae/20221209/استيراد-وتصدير-النفط-في-الشرقين-الأوسط-والأدنى-1071017992.html
استيراد وتصدير النفط في الشرقين الأوسط والأدنى
استيراد وتصدير النفط في الشرقين الأوسط والأدنى
تعرف من خلال إنفوجراف أعده لكم فريق "سبوتنيك" على كبار مصدري ومستوردي ومشتري النفط في الشرقين الأوسط والأدنى. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T12:11+0000
2022-12-09T12:11+0000
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انفوجرافيك
وسائط متعددة
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2022
الأخبار
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سبوتنيك عربي
وسائط متعددة, инфографика
وسائط متعددة, инфографика
استيراد وتصدير النفط في الشرقين الأوسط والأدنى
تعرف من خلال إنفوجراف أعده لكم فريق "سبوتنيك" على كبار مصدري ومستوردي ومشتري النفط في الشرقين الأوسط والأدنى.