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https://sputnikarabic.ae/20221209/استيراد-وتصدير-النفط-في-الشرقين-الأوسط-والأدنى-1071017992.html
استيراد وتصدير النفط في الشرقين الأوسط والأدنى
استيراد وتصدير النفط في الشرقين الأوسط والأدنى
تعرف من خلال إنفوجراف أعده لكم فريق "سبوتنيك" على كبار مصدري ومستوردي ومشتري النفط في الشرقين الأوسط والأدنى. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
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استيراد وتصدير النفط في الشرقين الأوسط والأدنى

12:11 GMT 09.12.2022
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تعرف من خلال إنفوجراف أعده لكم فريق "سبوتنيك" على كبار مصدري ومستوردي ومشتري النفط في الشرقين الأوسط والأدنى.
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