https://sputnikarabic.ae/20221209/الأرجنتين-تواجه-كرواتيا-في-نصف-النهائي-بعد-فوزها-على-هولندا-بركلات-الترجيح-1071038029.html
الأرجنتين تواجه كرواتيا في نصف النهائي بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح
الأرجنتين تواجه كرواتيا في نصف النهائي بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح
ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد ما تخطى هولندا بركلات الترجيح (4-3) اليوم الجمعة في ربع النهائي. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T22:21+0000
2022-12-09T22:21+0000
2022-12-09T22:28+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب الأرجنتين
منتخب كرواتيا
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انتهت المباراة بشوطيها الإضافيين بالتعادل (2-2) لتتجه إلى ركلات الترجيح، وأحرز هدفا الأرجنتين ناهويل مولينا وليونيل ميسي (ركلة جزاء) في الدقيقتين 35 و73، بينما سجل ثنائية هولندا فيجورست بالدقيقتين 83 و90+11.وتلتقي الأرجنتين في نصف النهاية مع كرواتيا، الثلاثاء المقبل، على الملعب ذاته بعد أن أقصت البرازيل (4- 2) بركلات الترجيح أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20221209/البرازيل-تغادر-كأس-العالم-2022-بعد-هزيمتها-أمام-كرواتيا-بركلات-الجزاء-1071034771.html
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منتخب الأرجنتين, منتخب كرواتيا
منتخب الأرجنتين, منتخب كرواتيا
الأرجنتين تواجه كرواتيا في نصف النهائي بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح
22:21 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 22:28 GMT 09.12.2022) تابعنا عبر
ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد ما تخطى هولندا بركلات الترجيح (4-3) اليوم الجمعة في ربع النهائي.
انتهت المباراة بشوطيها الإضافيين بالتعادل (2-2) لتتجه إلى ركلات الترجيح
، وأحرز هدفا الأرجنتين ناهويل مولينا وليونيل ميسي (ركلة جزاء) في الدقيقتين 35 و73، بينما سجل ثنائية هولندا فيجورست بالدقيقتين 83 و90+11.
وتلتقي الأرجنتين في نصف النهاية مع كرواتيا، الثلاثاء المقبل، على الملعب ذاته بعد أن أقصت البرازيل (4- 2) بركلات الترجيح أيضا.