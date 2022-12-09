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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221209/الأرجنتين-تواجه-كرواتيا-في-نصف-النهائي-بعد-فوزها-على-هولندا-بركلات-الترجيح-1071038029.html
الأرجنتين تواجه كرواتيا في نصف النهائي بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح
الأرجنتين تواجه كرواتيا في نصف النهائي بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح
ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد ما تخطى هولندا بركلات الترجيح (4-3) اليوم الجمعة في ربع النهائي. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T22:21+0000
2022-12-09T22:28+0000
بطولة كأس العالم 2022
منتخب الأرجنتين
منتخب كرواتيا
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انتهت المباراة بشوطيها الإضافيين بالتعادل (2-2) لتتجه إلى ركلات الترجيح، وأحرز هدفا الأرجنتين ناهويل مولينا وليونيل ميسي (ركلة جزاء) في الدقيقتين 35 و73، بينما سجل ثنائية هولندا فيجورست بالدقيقتين 83 و90+11.وتلتقي الأرجنتين في نصف النهاية مع كرواتيا، الثلاثاء المقبل، على الملعب ذاته بعد أن أقصت البرازيل (4- 2) بركلات الترجيح أيضا.
https://sputnikarabic.ae/20221209/البرازيل-تغادر-كأس-العالم-2022-بعد-هزيمتها-أمام-كرواتيا-بركلات-الجزاء-1071034771.html
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منتخب الأرجنتين, منتخب كرواتيا
منتخب الأرجنتين, منتخب كرواتيا

الأرجنتين تواجه كرواتيا في نصف النهائي بعد فوزها على هولندا بركلات الترجيح

22:21 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 22:28 GMT 09.12.2022)
© Sputnik . Григорий Сысоев / الانتقال إلى بنك الصورالأرجنتين تفوز على هولندا بركلات الترجيح 9 ديسمبر 2022
الأرجنتين تفوز على هولندا بركلات الترجيح 9 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© Sputnik . Григорий Сысоев
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ضرب المنتخب الأرجنتيني موعدا مع نظيره الكرواتي في نصف نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022، بعد ما تخطى هولندا بركلات الترجيح (4-3) اليوم الجمعة في ربع النهائي.
انتهت المباراة بشوطيها الإضافيين بالتعادل (2-2) لتتجه إلى ركلات الترجيح، وأحرز هدفا الأرجنتين ناهويل مولينا وليونيل ميسي (ركلة جزاء) في الدقيقتين 35 و73، بينما سجل ثنائية هولندا فيجورست بالدقيقتين 83 و90+11.
منتخب كرواتيا لكرة القدم يحتفل بتأهله لنصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 بعد هزيمته لمنتخب البرازيل، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
بطولة كأس العالم 2022
البرازيل تغادر كأس العالم 2022 بعد هزيمتها أمام كرواتيا بركلات الجزاء
18:23 GMT
وتلتقي الأرجنتين في نصف النهاية مع كرواتيا، الثلاثاء المقبل، على الملعب ذاته بعد أن أقصت البرازيل (4- 2) بركلات الترجيح أيضا.
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