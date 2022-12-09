https://sputnikarabic.ae/20221209/البرازيل-تغادر-كأس-العالم-2022-بعد-هزيمتها-أمام-كرواتيا-بركلات-الجزاء-1071034771.html
البرازيل تغادر كأس العالم 2022 بعد هزيمتها أمام كرواتيا بركلات الجزاء
البرازيل تغادر كأس العالم 2022 بعد هزيمتها أمام كرواتيا بركلات الجزاء
غادر المنتخب البرازيلي، مونديال 2022، اليوم الجمعة، بعد هزيمته أمام نظيره الكرواتي في ربع نهائي البطولة. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T18:23+0000
2022-12-09T18:23+0000
2022-12-09T18:24+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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وفازت كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح (4-2)، لتستعد بذلك لخوض مباراة نصف النهائي أمام منتخب الأرجنتين أو هولندا، والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وانتهت مباراة كرواتيا والبرازيل بالتعادل (1-1) بعد الوقت الإضافي، وذلك بعدما ألغى الكرواتي، برونو بيتكوفيتش، هدف نيمار في بداية اللقاء.وشهدت مباراة كرواتيا والبرازيل، تحقيق اللاعب البرازيلي نيمار دي سيلفا رقم بيليه التاريخي في الأهداف (77) مع المنتخب الوطني لبلدهما.وستقام مباراة هولندا والأرجنتين في وقت لاحق من اليوم الجمعة.وتختتم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر فعالياتها، في 18 ديسمبر الجاري في قطر.
https://sputnikarabic.ae/20221205/البرازيل-تكتسح-كوريا-الجنوبية-4-1-وتضرب-موعدا-مع-كرواتيا-في-ربع-نهائي-كأس-العالم-قطر-2022-1070890079.html
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رياضة, مجتمع
البرازيل تغادر كأس العالم 2022 بعد هزيمتها أمام كرواتيا بركلات الجزاء
18:23 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 18:24 GMT 09.12.2022) تابعنا عبر
غادر المنتخب البرازيلي، مونديال 2022، اليوم الجمعة، بعد هزيمته أمام نظيره الكرواتي في ربع نهائي البطولة.
وفازت كرواتيا على البرازيل بركلات الترجيح (4-2)، لتستعد بذلك لخوض مباراة نصف النهائي أمام منتخب الأرجنتين أو هولندا، والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وانتهت مباراة كرواتيا والبرازيل بالتعادل (1-1) بعد الوقت الإضافي، وذلك بعدما ألغى الكرواتي، برونو بيتكوفيتش، هدف نيمار في بداية اللقاء.
وشهدت مباراة كرواتيا والبرازيل، تحقيق اللاعب البرازيلي نيمار دي سيلفا رقم بيليه التاريخي
في الأهداف (77) مع المنتخب الوطني لبلدهما.
وستقام مباراة هولندا والأرجنتين في وقت لاحق من اليوم الجمعة.
وتختتم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر فعالياتها، في 18 ديسمبر الجاري في قطر.