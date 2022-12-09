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https://sputnikarabic.ae/20221209/البنتاغون-المساعدات-الأمنية-الأمريكية-لأوكرانيا-لا-تؤثر-سلبا-على-مبيعات-الأسلحة-في-تايوان-1071004341.html
البنتاغون: المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا لا تؤثر سلبا على مبيعات الأسلحة في تايوان
البنتاغون: المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا لا تؤثر سلبا على مبيعات الأسلحة في تايوان
قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، خلال إن الولايات المتحدة لا تواجه مشاكل في الوفاء بمبيعات الأسلحة إلى تايوان بسبب المساعدة الأمنية التي قدمتها... 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T00:39+0000
2022-12-09T00:39+0000
أخبار تايوان
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وقالت هيكس خلال تصريحات في منتدى آسبن الأمني يوم الخميس: "إن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لا يؤثر سلبا بأي حال من الأحوال على قدرتنا على توفير أو الوفاء بقضايا المبيعات العسكرية الأجنبية أو دعم تايوان بطريقة أخرى".وعلقت هيكس في محاولة لمعالجة التقارير الأخيرة التي تدعي أن الحكومة الأمريكية ومسؤولي الكونغرس يخشون أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم تراكم الأسلحة المتجهة إلى تايوان بقيمة 19 مليار دولار.وأضافت هيكس أن هناك دعما كبيرا من الكونغرس لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، والتي ستكون حاسمة لقدرة الولايات المتحدة على مواصلة دعم مبيعات الأسلحة للحلفاء والشركاء.ومنذ بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يضيف الوقود إلى النار، وحذرت من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا قد تصبح هدفا مشروعا لروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221208/إعلام-حزمة-مساعدات-عسكرية-أمريكية-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-275-مليون-دولار-1071003975.html
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أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار تايوان, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون: المساعدات الأمنية الأمريكية لأوكرانيا لا تؤثر سلبا على مبيعات الأسلحة في تايوان

00:39 GMT 09.12.2022
© AFP 2022 / Sam Yehمناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022.
مناورات عسكرية للبحرية التايوانية باستخدام أسلحة أجنبية خلال تدريبات هان كوانغ السنوية، على البحر بالقرب من ميناء سواو البحري في مقاطعة ييلان في 26 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022 / Sam Yeh
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قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكي، كاثلين هيكس، خلال إن الولايات المتحدة لا تواجه مشاكل في الوفاء بمبيعات الأسلحة إلى تايوان بسبب المساعدة الأمنية التي قدمتها إلى أوكرانيا هذا العام.
واشنطن - سبوتنيك. وقالت هيكس خلال تصريحات في منتدى آسبن الأمني يوم الخميس: "إن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا لا يؤثر سلبا بأي حال من الأحوال على قدرتنا على توفير أو الوفاء بقضايا المبيعات العسكرية الأجنبية أو دعم تايوان بطريقة أخرى".
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: حزمة مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 275 مليون دولار
أمس, 23:21 GMT
وعلقت هيكس في محاولة لمعالجة التقارير الأخيرة التي تدعي أن الحكومة الأمريكية ومسؤولي الكونغرس يخشون أن يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تفاقم تراكم الأسلحة المتجهة إلى تايوان بقيمة 19 مليار دولار.
وأضافت هيكس أن هناك دعما كبيرا من الكونغرس لتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية، والتي ستكون حاسمة لقدرة الولايات المتحدة على مواصلة دعم مبيعات الأسلحة للحلفاء والشركاء.
ومنذ بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تقدم الدول الغربية إلى كييف مساعدات إنسانية وعسكرية ومالية. ونددت موسكو بتدفق الأسلحة إلى أوكرانيا من حلفائها الغربيين، قائلة إن ذلك يضيف الوقود إلى النار، وحذرت من أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا قد تصبح هدفا مشروعا لروسيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصأمس, 13:46 GMT
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