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https://sputnikarabic.ae/20221209/البيت-الأبيض-ينفي-بيانا-مشتركا-للسعودية-والإمارات-حول-وساطتهما-في-تبادل-السجناء-مع-موسكو-1071019087.html
البيت الأبيض ينفي بيانا مشتركا للسعودية والإمارات حول وساطتهما في تبادل السجناء مع موسكو
البيت الأبيض ينفي بيانا مشتركا للسعودية والإمارات حول وساطتهما في تبادل السجناء مع موسكو
شكك البيت الأبيض في بيان مشترك أصدرته الإمارات والسعودية، حول جهود الوساطة التي بذلتاها في تبادل سجناء بين موسكو وواشنطن، بحسب وسائل إعلام غربية. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T12:35+0000
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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن "البلدين اللذين شاركا في المفاوضات هما الولايات المتحدة وروسيا فقط، ولم تكن هناك أي وساطة".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، اكتمال إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت، بالمواطنة الأمريكية بريتني غرينر، مبينةً أنّ موسكو كانت تفاوض الولايات المتحدة في شأن الإفراج عن بوت منذ فترة طويلة.ويأتي تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض، رغم تأكيد السعودية والإمارات "نجاح وساطتهما" في إتمام عملية تبادل مسجونَين بين الولايات المتحدة وروسيا، مؤكدتين أنّ "ذلك يعكس علاقات الصداقة المشتركة والوطيدة بينهما وبين اشنطن وموسكو".وأعلن بيان مشترك لوزارتي الخارجية السعودية والإماراتية "نجاح الوساطة التي قادها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية، للإفراج وتبادل مسجونَين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية".وقال بيسكوف في تصريح على "القناة الأولى": "يمكننا أن نقدر تقديرا عاليا دور كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تحاولان تقديم مساهمة كبيرة في مثل هذه العمليات".
https://sputnikarabic.ae/20221209/بيسكوف-يشيد-بالدور-السعودي-والإماراتي-في-عملية-تبادل-الأسرى-بين-موسكو-وواشنطن-1071012863.html
https://sputnikarabic.ae/20221208/بيان-سعودي-إماراتي-نجاح-وساطة-لتبادل-سجناء-بين-موسكو-وواشنطن-يعكس-علاقات-الصداقة-1070994297.html
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العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

البيت الأبيض ينفي بيانا مشتركا للسعودية والإمارات حول وساطتهما في تبادل السجناء مع موسكو

12:35 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 12:48 GMT 09.12.2022)
© AFP 2022 / SAUL LOEBالسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير
السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022 / SAUL LOEB
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شكك البيت الأبيض في بيان مشترك أصدرته الإمارات والسعودية، حول جهود الوساطة التي بذلتاها في تبادل سجناء بين موسكو وواشنطن، بحسب وسائل إعلام غربية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن "البلدين اللذين شاركا في المفاوضات هما الولايات المتحدة وروسيا فقط، ولم تكن هناك أي وساطة".

وردا على سؤال حول البيان السعودي الإماراتي المشترك، شددت المتحدثة على أنه ليس لديها أي شيء آخر تشاركه، مؤكدة أن "الدول الوحيدة التي تفاوضت على هذه الصفقة هي الولايات المتحدة وروسيا".

الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
بيسكوف يشيد بالدور السعودي والإماراتي في عملية تبادل الأسرى بين موسكو وواشنطن
09:44 GMT

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض: "نشكر للإمارات العربية المتحدة مساعدتها فيما يخص استخدام أراضيها لإجراء التبادل، ونشكر كذلك الدول الأخرى، بما فيها السعودية التي كانت تعمل لتسوية قضية الأمريكيين المعتقلين على نحو غير عادل، مع الحكومة الروسية".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، يوم الخميس، اكتمال إجراءات تبادل المواطن الروسي فيكتور بوت، بالمواطنة الأمريكية بريتني غرينر، مبينةً أنّ موسكو كانت تفاوض الولايات المتحدة في شأن الإفراج عن بوت منذ فترة طويلة.
ويأتي تصريح المتحدثة باسم البيت الأبيض، رغم تأكيد السعودية والإمارات "نجاح وساطتهما" في إتمام عملية تبادل مسجونَين بين الولايات المتحدة وروسيا، مؤكدتين أنّ "ذلك يعكس علاقات الصداقة المشتركة والوطيدة بينهما وبين اشنطن وموسكو".
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يصافح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2022
بيان سعودي إماراتي: نجاح وساطة تبادل السجناء بين موسكو وواشنطن يعكس علاقات الصداقة مع البلدين
أمس, 14:27 GMT
وأعلن بيان مشترك لوزارتي الخارجية السعودية والإماراتية "نجاح الوساطة التي قادها الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في السعودية، للإفراج وتبادل مسجونَين بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية".
كما أشاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بدور الإمارات والسعودية في عملية مبادلة الروسي فيكتور بوت والأمريكية بريتني غراينر.
وقال بيسكوف في تصريح على "القناة الأولى": "يمكننا أن نقدر تقديرا عاليا دور كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتين تحاولان تقديم مساهمة كبيرة في مثل هذه العمليات".
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