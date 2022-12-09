https://sputnikarabic.ae/20221209/البيت-الأبيض-ينفي-وساطة-السعودية-والإمارات-في-تبادل-سجناء-مع-موسكو-نتنياهو-يضمن-أغلبية-برلمانية-1071021786.html

البيت الأبيض ينفي وساطة السعودية والإمارات في تبادل سجناء مع موسكو... نتنياهو يضمن أغلبية برلمانية

البيت الأبيض ينفي وساطة السعودية والإمارات في تبادل سجناء مع موسكو... نتنياهو يضمن أغلبية برلمانية

السعودية والإمارات تعلنان نجاح وساطتهما في تبادل سجناء بين موسكو وواشنطن، والبيت الأبيض ينفي؛ المجلس الرئاسي الليبي يعلن عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في... 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T13:59+0000

2022-12-09T13:59+0000

2022-12-09T13:59+0000

راديو

عالم سبوتنيك

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البيت الأبيض ينفي وساطة السعودية والإمارات في تبادل سجناء مع موسكو.. المجلس الرئاسي الليبي يعلن عن مبادرة لحل الأزمة السياسية البيت الأبيض ينفي وساطة السعودية والإمارات في تبادل سجناء مع موسكو.. المجلس الرئاسي الليبي يعلن عن مبادرة لحل الأزمة السياسية

نتنياهو يتفق مع حزب شاس المتشدد ويضمن أغلبية برلمانية ليقترب من تشكيل حكومة جديدة، والإنفاق الدفاعي الأوروبي يتجاوز للمرة الأولى 200 مليار يورو في 2021.السعودية والإمارات تعلنان نجاحهما في الوساطة لتبادل سجناء بين موسكو وواشنطن، والبيت الأبيض ينفينفى البيت الأبيض مشاركة السعودية والإمارات في المفاوضات بين واشنطن وموسكو بشأن تبادل السجناء.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن "البلدين اللذين شاركا في المفاوضات هما الولايات المتحدة وروسيا فقط، ولم تكن هناك أي وساطة".وأضافت: "نشكر الإمارات العربية المتحدة على المساعدة في ما يخص استخدام أراضيها لإجراء التبادل. ونحن نشكر كذلك الدول الأخرى، بما فيها السعودية التي كانت تعمل على تسوية قضية الأمريكيين المعتقلين".وكانت المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة قد أسفرت عن تبادل الأمريكية بريتني غراينير، المحكوم عليها بالسجن في روسيا مقابل الإفراج عن المواطن الروسي فيكتور بوت، المسجون في الولايات المتحدة.وكانت السعودية والإمارات قد أصدرتا بيانا مشتركا بشأن نجاح الوساطة التي قامتا بها في الإفراج وتبادل مسجونين بين روسيا والولايات المتحدة.وأشار محبوب إلى أن الولايات المتحدة شكرت الإمارات لأن الإفراج كان على أرض أبو ظبي، لافتا إلى أن واشنطن لم تشير إلى دور السعودية، ولم تشمل السعودية بالشكر بسبب امتعاض وانزعاج الولايات المتحدة من زيارة الرئيس الصيني للسعودية وتوقيع الشراكات الاقتصادية مع الصين.المجلس الرئاسي الليبي يعلن عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلادأعلن المجلس الرئاسي الليبي، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.وقال المجلس الرئاسي، في بيان له، إن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة، "الرئاسي – والنواب – والأعلى للدولة بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم عبد الله باتيلي.وأوضح أن هذه اللقاءات تهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، ثم يجري تضمين المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.وأرجع المجلس الرئاسي إطلاقه للمبادرة على المسؤولية الأخلاقية الواقعة عليه، وحرصه على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.واعتبر محيشي أن "الصراع الحقيقي في ليبيا لم يعد داخلياً بين الأطراف الليبية بل هو صراع دولي، فهناك دول خارجية متداخلة في الملف السياسي في ليبيا وحتى هذه اللحظة لم يكن لهذه الدول أي نية صادقة لتحقيق أي نوع من السلام أو التوافق في ليبيا".نتنياهو يتفق مع حزب شاس المتشدد ويضمن أغلبية برلمانية ليقترب من تشكيل حكومة جديدةقال حزب الليكود الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، إن نتنياهو طلب تمديد المهلة الممنوحة له لتشكيل الحكومة الجديدة 14 يوما، مشيرا إلى تأخر الاتفاق على أدوار شركائه في الائتلاف.جاء طلب التمديد في رسالة إلى الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج الذي أمهل نتنياهو 28 يوما لتشكيل حكومة بعد تصدر الليكود وشركائه المحتملين من الأحزاب الدينية القومية انتخابات الأول من نوفمبر/تشرين الثاني. وتنتهي المهلة الحالية يوم الأحد.وكان نتنياهو قد ضمن عددا كافيا من الأحزاب لتشكيل ائتلاف يتمتع بأغلبية برلمانية بعد أن توصل إلى اتفاق مع حزب شاس مما يجعله خامس حزب ينضم إلى نتنياهو ويمنحه سيطرة مريحة على 64 من مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدا.وحثت المعارضة المنتمية للوسط هرتزوج على عدم منح التمديد لنتنياهو، واتهمت الأخير بمحاولة كسب الوقت لإقرار تشريعات مثيرة للجدل.وأوضح الرنتاوي أنه "لا يجوز في الحقيقة أن يتولى منصباً وزارياً، ولكن لكي يمر هذا الائتلاف على الكنيست وعلى المحكمة العليا أو غيرها من المؤسسات ذات الصلة، هناك حاجة لتعديل القانون بحيث تكون هناك إمكانية لبن غفير و غيره تولي حقائب سيادية ووزارية بالرغم من سجله القضائي وبالرغم مما قالته رئيسة المحكمة بأنها قضايا قد تلحق العار لأصحابها بحسب تعبيرها، لذلك هناك بحث قانوني في تسهيل ما تبقى من عقبات لا تتصل بتوزيع الحقائب بين الأحزاب المؤتلفة وإنما بالإطار القانوني لتمرير هذه الحكومة على الكنيست".الانفاق الدفاعي الأوروبي يتجاوز للمرة الأولى 200 مليار يورو في 2021قالت وكالة الدفاع الأوروبية إن الإنفاق الدفاعي الأوروبي تجاوز للمرة الأولى على الإطلاق 200 مليار يورو في عام 2021، تعادل 1.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي للدول الأعضاء في الوكالة البالغ عددها 26 دولة.وذكرت الوكالة في تقريرها السنوي لبيانات الدفاع أن الإنفاق ارتفع بنسبة 6 بالمئة خلال عام 2021 على أساس سنوي، ليصل إلى 214 مليار يورو، مسجلا أقوى نمو منذ بدأت المنطقة زيادة الإنفاق العسكري في 2015.وتأسست الوكالة عام 2004، وتتمثل مهمتها الرئيسية في دعم وتيسير التعاون الدفاعي في أوروبا. وتضم في عضويتها جميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء الدنمارك. وأوضحت الوكالة أن الدول التي سجلت أعلى زيادة كانت إيطاليا وفنلندا واليونان وسلوفينيا.وأضاف العميد أمين احطيط بأن "اليوم يبدو أن الأمور قد تغيرت والحلف والدول الأوروبية كذلك انتهجوا سياسة مختلفة والعودة إلى ما كان عليه الوضع في عام 1990 ورفع العديد من القوى وتضخيم الإنفاق والتصنيع العسكري".للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا عالم سبوتنيك ..

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