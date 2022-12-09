https://sputnikarabic.ae/20221209/التجارة-البرازيلية-الروسية-منذ-بداية-عام-2022-تتجاوز-الرقم-القياسي-88-مليار-دولار-1071005899.html
التجارة البرازيلية الروسية منذ بداية عام 2022 تتجاوز الرقم القياسي 8.8 مليار دولار
التجارة البرازيلية الروسية منذ بداية عام 2022 تتجاوز الرقم القياسي 8.8 مليار دولار
قال السفير البرازيلي لدى روسيا، رودريغو دي ليما باينا سواريس، إن التجارة بين البرازيل وروسيا منذ بداية عام 2022 وصلت إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار، مضيفا أن... 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T06:16+0000
2022-12-09T06:16+0000
2022-12-09T06:16+0000
أخبار البرازيل
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير في ندوة عبر الإنترنت بعنوان "ممارسة الأعمال التجارية في البرازيل في الحقائق الجيوسياسية الحالية": "سأخبرك ببعض الأرقام، إنها مهمة جدا. اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بلغ حجم أعمالنا 8.8 مليار دولار. وفي الواقع، هذا الرقم هو سجل.وأضاف الدبلوماسي البرازيلي أنه "أكثر مما كان عليه في عام 2008 عندما بلغت هذه الأرقام 8 مليارات دولار".وأعرب الدبلوماسي عن أمله في أن تصل التجارة الثنائية تدريجيا إلى المستوى المستهدف البالغ 10 مليارات دولار.وأشار إلى أن 23% من جميع الأسمدة التي استوردتها البرازيل جاءت من روسيا. ووفقا له، تريد البرازيل أيضا استبدال المنتجين الذين غادروا السوق الروسية.وأضاف سواريس أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا وفرض العقوبات من قبل الغرب، واجهت البرازيل وروسيا صعوبات في التسويات المتبادلة والخدمات اللوجستية والتأمين والشحن.في الوقت نفسه، أشار السفير إلى أن الطرفين يجدان تدريجيا طرقا لحل هذه الصعوبات.
https://sputnikarabic.ae/20221006/السفير-الروسي-نتائج-الانتخابات-الرئاسية-في-البرازيل-لن-تؤثر-على-تطور-العلاقات-مع-روسيا--1068675110.html
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أخبار البرازيل , روسيا
التجارة البرازيلية الروسية منذ بداية عام 2022 تتجاوز الرقم القياسي 8.8 مليار دولار
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قال السفير البرازيلي لدى روسيا، رودريغو دي ليما باينا سواريس، إن التجارة بين البرازيل وروسيا منذ بداية عام 2022 وصلت إلى ما يقرب من 9 مليارات دولار، مضيفا أن هذا الرقم أصبح رقما قياسيا للبلدين.
موسكو - سبوتنيك
. وقال السفير في ندوة عبر الإنترنت بعنوان "ممارسة الأعمال التجارية في البرازيل في الحقائق الجيوسياسية الحالية": "سأخبرك ببعض الأرقام، إنها مهمة جدا. اعتبارا من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بلغ حجم أعمالنا 8.8 مليار دولار. وفي الواقع، هذا الرقم هو سجل.
وأضاف الدبلوماسي البرازيلي أنه "أكثر مما كان عليه في عام 2008 عندما بلغت هذه الأرقام 8 مليارات دولار".
وأعرب الدبلوماسي عن أمله في أن تصل التجارة الثنائية تدريجيا إلى المستوى المستهدف البالغ 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن 23% من جميع الأسمدة التي استوردتها البرازيل جاءت من روسيا. ووفقا له، تريد البرازيل أيضا استبدال المنتجين الذين غادروا السوق الروسية.
وأضاف سواريس أنه بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة
في أوكرانيا وفرض العقوبات من قبل الغرب، واجهت البرازيل وروسيا صعوبات في التسويات المتبادلة والخدمات اللوجستية والتأمين والشحن.
في الوقت نفسه، أشار السفير إلى أن الطرفين يجدان تدريجيا طرقا لحل هذه الصعوبات.