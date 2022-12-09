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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221209/الخارجية-الإيرانية-شحن-الأسلحة-الأمريكية-والأوروبية-إلى-أوكرانيا-جعل-الوضع-أكثر-تعقيدا-1071013374.html
الخارجية الإيرانية: شحن الأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا جعل الوضع أكثر تعقيدا
الخارجية الإيرانية: شحن الأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا جعل الوضع أكثر تعقيدا
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن الإرسال غير المحدود للأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا، زاد من تعقيد الوضع. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T09:55+0000
2022-12-09T09:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية، يوم الخميس، بينه وبين نظيره الفنلندي بيكا هافيستو؛ أكد فيها أن بلاده تعارض استمرار الحروب بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت أن إرسال طهران أسلحة إلى روسيا ضد أوكرانيا هو اتهام ‏لا أساس له من الصحة.‏واستعرض الوزيران مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة داخل إيران، وقضية اللاجئين الأفغان وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).من جانبه، أكد الوزير الفنلندي موقف بلاده الداعم لإحياء الاتفاق النووي.وسلط الوزيران الضوء على العلاقات الدبلوماسية التي انطلقت منذ 90 عاما بين طهران وهلسنكي، وبعض القضايا القنصلية، مع تأكيدهما على تعزيز العلاقات الثنائية.
https://sputnikarabic.ae/20221123/البنتاغون-لا-نعلم-شيء-عن-اللقاء-الممكن-لأوكرانيا-وإيران-حول-الطائرات-المسيرة-1070450122.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران, إيران
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران, إيران

الخارجية الإيرانية: شحن الأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا جعل الوضع أكثر تعقيدا

09:55 GMT 09.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن الإرسال غير المحدود للأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا، زاد من تعقيد الوضع.
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية، يوم الخميس، بينه وبين نظيره الفنلندي بيكا هافيستو؛ أكد فيها أن بلاده تعارض استمرار الحروب بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت أن إرسال طهران أسلحة إلى روسيا ضد أوكرانيا هو اتهام ‏لا أساس له من الصحة.‏
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2022
البنتاغون: لا نعلم شيئا عن اللقاء المحتمل بين أوكرانيا وإيران بشأن الطائرات المسيرة
23 نوفمبر, 02:49 GMT
واستعرض الوزيران مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة داخل إيران، وقضية اللاجئين الأفغان وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
من جانبه، أكد الوزير الفنلندي موقف بلاده الداعم لإحياء الاتفاق النووي.
وسلط الوزيران الضوء على العلاقات الدبلوماسية التي انطلقت منذ 90 عاما بين طهران وهلسنكي، وبعض القضايا القنصلية، مع تأكيدهما على تعزيز العلاقات الثنائية.
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