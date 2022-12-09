https://sputnikarabic.ae/20221209/الخارجية-الإيرانية-شحن-الأسلحة-الأمريكية-والأوروبية-إلى-أوكرانيا-جعل-الوضع-أكثر-تعقيدا-1071013374.html
الخارجية الإيرانية: شحن الأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا جعل الوضع أكثر تعقيدا
الخارجية الإيرانية: شحن الأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا جعل الوضع أكثر تعقيدا
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن الإرسال غير المحدود للأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا، زاد من تعقيد الوضع. 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T09:55+0000
2022-12-09T09:55+0000
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جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية، يوم الخميس، بينه وبين نظيره الفنلندي بيكا هافيستو؛ أكد فيها أن بلاده تعارض استمرار الحروب بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت أن إرسال طهران أسلحة إلى روسيا ضد أوكرانيا هو اتهام لا أساس له من الصحة.واستعرض الوزيران مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة داخل إيران، وقضية اللاجئين الأفغان وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).من جانبه، أكد الوزير الفنلندي موقف بلاده الداعم لإحياء الاتفاق النووي.وسلط الوزيران الضوء على العلاقات الدبلوماسية التي انطلقت منذ 90 عاما بين طهران وهلسنكي، وبعض القضايا القنصلية، مع تأكيدهما على تعزيز العلاقات الثنائية.
https://sputnikarabic.ae/20221123/البنتاغون-لا-نعلم-شيء-عن-اللقاء-الممكن-لأوكرانيا-وإيران-حول-الطائرات-المسيرة-1070450122.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران, إيران
العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار إيران, إيران
الخارجية الإيرانية: شحن الأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا جعل الوضع أكثر تعقيدا
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إن الإرسال غير المحدود للأسلحة الأمريكية والأوروبية إلى أوكرانيا، زاد من تعقيد الوضع.
جاء ذلك خلال مباحثات هاتفية، يوم الخميس، بينه وبين نظيره الفنلندي بيكا هافيستو؛ أكد فيها أن بلاده تعارض استمرار الحروب بما في ذلك الصراع في أوكرانيا.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية، أكدت أن إرسال طهران أسلحة إلى روسيا
ضد أوكرانيا هو اتهام لا أساس له من الصحة.
واستعرض الوزيران مستجدات العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة داخل إيران، وقضية اللاجئين الأفغان وسائر القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
من جانبه، أكد الوزير الفنلندي موقف بلاده الداعم لإحياء الاتفاق النووي.
وسلط الوزيران الضوء على العلاقات الدبلوماسية التي انطلقت منذ 90 عاما بين طهران وهلسنكي، وبعض القضايا القنصلية، مع تأكيدهما على تعزيز العلاقات الثنائية.