الخارجية الروسية: لا توجد أفكار من واشنطن لمواصلة الحوار البناء مع موسكو
13:14 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 13:17 GMT 09.12.2022)
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، موسكو، روسيا نوفمبر2020
© Sputnik . Vladimir Trefilov/
صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن لقاء على مستوى مديري القسمين المختصين في روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، ينعقد اليوم الجمعة في إسطنبول، وفي إطاره، يتم بحث عمل البعثتين الدبلوماسيتين و"الحساسيات" في العلاقات الثنائية.
موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف على هامش منتدى "فالداي" الدولي للحوار: "اليوم، يعقد لقاء في إسطنبول على مستوى مديري القسمين ذوي الصلة، وهذه الفعاليات تعقد بشكل دوري لبحث ما يسمى بـ"مثيري الحساسيات" (كل ما من شأنه إثارة الحساسية في العمل) في العلاقات الثنائية".
الإشارة إلى مثيري الحساسيات تعني أنه يتم بحث تقنية كيفية عمل البعثات الدبلوماسية الروسية لدى الولايات المتحدة والأمريكية لدى روسيا.
وأضاف ريابكوف أنه قد "تم استئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع بعد بعض التوقف".
كما اعتبر ريابكوف أنه حتى الآن لا توجد أفكار من الولايات المتحدة لمواصلة الحوار البناء مع موسكو، ولذلك من الصعب اليوم التحدث عن اتصالات مباشرة مع واشنطن.
7 ديسمبر, 22:32 GMT
من الصعب الآن الحديث عن إمكانية إجراء اتصالات مباشرة مع الإدارة الأمريكية، على الرغم أننا أكدنا مرارًا أننا لا نتنصل منها أبدًا، ولاستمرار الحوار البناء يجب تهيئة الظروف، واللقاءات المحتملة ذات مغزى، ولا نسمع أفكارا مهمة حول هذا الشأن من الأمريكيين حتى الآن.
كما كشف ريابكوف أن الولايات المتحدة تسعى إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي في روسيا، وإثارة حالة تصبح فيها متخلفة عن سداد ديونها، وبالتالي تدمير اقتصادها.
لم يقتصر الأمر فقط على قيام الأميركيين بالاستيلاء على جزء من احتياطيات النقد الأجنبي الروسية المودعة في المصارف الأميركية فحسب؛ بل إنهم يحاولون أيضًا فرض سداد ديون الدولة على حساب عائدات التصدير، دون إخفاء هدف استنفاد احتياطاتنا من العملات الأجنبية.
ولفت نائب وزير الخارجية إلى أن قطع قنوات الاستثمار الأميركي والغربي، يعتبر من ضمن الأدوات المخصصة لإثارة التقصير عن سداد الديون، وبالتالي تدمير الاقتصاد الروسي.