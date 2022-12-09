https://sputnikarabic.ae/20221209/الخارجية-الروسية-لا-توجد-أفكار-من-واشنطن-لمواصلة-الحوار-البناء-مع-موسكو-1071020239.html

الخارجية الروسية: لا توجد أفكار من واشنطن لمواصلة الحوار البناء مع موسكو

الخارجية الروسية: لا توجد أفكار من واشنطن لمواصلة الحوار البناء مع موسكو

صرح نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، اليوم الجمعة، أن لقاء على مستوى مديري القسمين المختصين في روسيا الاتحادية والولايات المتحدة، ينعقد اليوم الجمعة... 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T13:14+0000

2022-12-09T13:14+0000

2022-12-09T13:17+0000

روسيا

الخارجية الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وقال ريابكوف على هامش منتدى "فالداي" الدولي للحوار: "اليوم، يعقد لقاء في إسطنبول على مستوى مديري القسمين ذوي الصلة، وهذه الفعاليات تعقد بشكل دوري لبحث ما يسمى بـ"مثيري الحساسيات" (كل ما من شأنه إثارة الحساسية في العمل) في العلاقات الثنائية".وأضاف ريابكوف أنه قد "تم استئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن هذا الموضوع بعد بعض التوقف".كما اعتبر ريابكوف أنه حتى الآن لا توجد أفكار من الولايات المتحدة لمواصلة الحوار البناء مع موسكو، ولذلك من الصعب اليوم التحدث عن اتصالات مباشرة مع واشنطن.كما كشف ريابكوف أن الولايات المتحدة تسعى إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي في روسيا، وإثارة حالة تصبح فيها متخلفة عن سداد ديونها، وبالتالي تدمير اقتصادها.ولفت نائب وزير الخارجية إلى أن قطع قنوات الاستثمار الأميركي والغربي، يعتبر من ضمن الأدوات المخصصة لإثارة التقصير عن سداد الديون، وبالتالي تدمير الاقتصاد الروسي.

https://sputnikarabic.ae/20221207/موسكو-لا-ترغب-بقطع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-واشنطن--1070964504.html

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