https://sputnikarabic.ae/20221209/الخزانة-الأمريكية-ليس-لدى-واشنطن-سبب-للاشتباه-في-أن-روسيا-وراء-تكدس-ناقلات-النفط-في-تركيا--1071004173.html

الخزانة الأمريكية: ليس لدى واشنطن سبب للاشتباه في أن روسيا وراء تكدس ناقلات النفط في تركيا

الخزانة الأمريكية: ليس لدى واشنطن سبب للاشتباه في أن روسيا وراء تكدس ناقلات النفط في تركيا

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن الولايات المتحدة ليس لديها سبب للاشتباه في أن روسيا تقف وراء ازدحام ناقلات النفط في المياه التركية فيما يتعلق... 09.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-09T00:06+0000

2022-12-09T00:06+0000

2022-12-09T00:06+0000

أخبار تركيا اليوم

روسيا

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واشنطن - سبوتنيك. وقالت يلين يوم الخميس بعد حضور حدث لإحياء ذكرى العملة الأمريكية: "لا يوجد سبب للاشتباه في تورط الحكومة الروسية في قرار تركيا بمنع السفن من العبور إلى البحر الأبيض المتوسط".في وقت سابق من اليوم، ارتفعت أسعار النفط الخام بسبب تقارير عن انحشار عدد من الناقلات في تركيا بسبب الجدل الدائر حول محاولة الغرب وضع حد أقصى لسعر بيع النفط الروسي.واستقرت أسواق النفط في نهاية المطاف لليوم الخامس على التوالي بعد أن أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قالت فيه إنه لا يوجد نفط روسي على متن الناقلات.وقال البيان: "لقد كنا على اتصال بتركيا حول كيفية تطبيق الحد الأقصى للأسعار فقط على النفط الروسي، وأوضحنا أن الحد الأقصى لا يتطلب إجراء فحوصات إضافية على السفن التي تمر عبر المياه التركية".وقال البيان إن الحد الأقصى لأسعار النفط الروسي الذي فرضته مجموعة الغرب التي تقودها الولايات المتحدة لا يتطلب فحص كل ناقلة تمر عبر المياه التركية وأوضحت أنقرة أنها تعمل بسرعة لحل المشكلة.وقال البيان أيضا إن تركيا تشترك في المصالح الأمريكية في الحفاظ على سوق نفط جيدة الإمداد.وفي 5 ديسمبر، وضعت الدول الغربية وحلفاؤها حدا أقصى للسعر قدره 60 دولارا للبرميل على الخام الروسي بزعم الحد من الأموال التي يمكن أن تكسبها موسكو من صادرات النفط لتمويل عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.وقال الكرملين إن الحد الأقصى للأسعار غير مقبول ولن تبيع روسيا النفط إلى أي بلد يحاول تنفيذه.

https://sputnikarabic.ae/20221207/تركيا-توقف-سفن-الشحن-الروسية-للكشف-عن-تأمين-ناقلات-النفط-1070944741.html

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أخبار تركيا اليوم, روسيا