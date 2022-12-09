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https://sputnikarabic.ae/20221209/السيسي-يحذر-من-عواقب-أزمة-الغذاء-ويدعو-إثيوبيا-للانخراط-في-حل-دائم-لقضية-سد-النهضة-1071027874.html
السيسي يحذر من عواقب أزمة الغذاء ويدعو إثيوبيا للانخراط في حل دائم لقضية سد النهضة
السيسي يحذر من عواقب أزمة الغذاء ويدعو إثيوبيا للانخراط في حل دائم لقضية سد النهضة
اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن أزمة الغذاء وتبعاتها من بين أخطر ما يواجهه العالم اليوم، داعيا إلى إقامة نظام عالمي أكثر عدالة، والعمل على تعزيز... 09.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-09T15:00+0000
2022-12-09T15:01+0000
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مصر
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الرئيس عبدالفتاح السيسي
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وأضاف السيسي في كلمته أمام القمة العربية - الصينية أن "الأزمات أثقلت كاهل دولنا وموازناتها مما يتطلب حوكمة الاقتصاد الدولي ليكون أكثر عدالة".وتابع "الدول المجتمعة اليوم أسست الحضارة الإنسانية (...) الحضارة العربية والإسلامية تلاقت مع الحضارة الصينية على قاعدة راسخة من التواصل الإنساني"، مؤكدا أن السياسات الصينية المتوازنة تجاه قضايانا "محل تقدير واحترام بالغين في العالم العربي".وتطرق الرئيس المصري إلى واحدة من أهم التحديات التي تواجه بلاده، وهي أزمة سد النهضة، داعيا إثيوبيا إلى "الانخراط في حل القضية".وقال السيسي "الأمن المائي يشكل تهديدا وجوديا ويجب وضع القضية على رأس أولويات التعاون، وأدعو إثيوبيا إلى الانخراط في حل دائم لقضية سد النهضة".
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي

السيسي يحذر من عواقب أزمة الغذاء ويدعو إثيوبيا للانخراط في حل دائم لقضية سد النهضة

15:00 GMT 09.12.2022 (تم التحديث: 15:01 GMT 09.12.2022)
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALLالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، أولاف شولتز، في برلين، ألمانيا، 18 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
© AFP 2022 / JOHN MACDOUGALL
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اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن أزمة الغذاء وتبعاتها من بين أخطر ما يواجهه العالم اليوم، داعيا إلى إقامة نظام عالمي أكثر عدالة، والعمل على تعزيز النظام التجاري ليكون أكثر شفافية.
وأضاف السيسي في كلمته أمام القمة العربية - الصينية أن "الأزمات أثقلت كاهل دولنا وموازناتها مما يتطلب حوكمة الاقتصاد الدولي ليكون أكثر عدالة".
وقال إن "التقارب في الرؤى مع الصين يشجعنا على المزيد من التنسيق إزاء مختلف القضايا الدولية والإقليمية"، لافتا إلى أن "هذه القمة هي نقطة انطلاق جديدة للتعاون العربي الصيني".
وتابع "الدول المجتمعة اليوم أسست الحضارة الإنسانية (...) الحضارة العربية والإسلامية تلاقت مع الحضارة الصينية على قاعدة راسخة من التواصل الإنساني"، مؤكدا أن السياسات الصينية المتوازنة تجاه قضايانا "محل تقدير واحترام بالغين في العالم العربي".
وتطرق الرئيس المصري إلى واحدة من أهم التحديات التي تواجه بلاده، وهي أزمة سد النهضة، داعيا إثيوبيا إلى "الانخراط في حل القضية".
وقال السيسي "الأمن المائي يشكل تهديدا وجوديا ويجب وضع القضية على رأس أولويات التعاون، وأدعو إثيوبيا إلى الانخراط في حل دائم لقضية سد النهضة".
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